香港1月推中小企業支援措施　企業累計資助上限增至400萬！

▲ 香港推出新措施協助中小企業。（圖／香港旅遊局提供）

記者劉亭／綜合報導

香港政府29日宣布，下月將推出最新一輪支援中小企業措施，包含推出全新的「中小企資援組」服務，並優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）及「市場推廣基金」。

政府通報稱，「中小企資援組」（SME ReachOut）從1月1日開始投入服務，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃，並解答申請上的問題，以提高他們對政府資助計劃的認知，並鼓勵他們善用政府提供的支援。

另外對於「BUD專項基金」及「市場推廣基金」增加注資，由1月20日開始，增加每間企業的累計資助上限由目前的200萬元港元（以下同）倍增至400萬元，而首期撥款比率百分之25提高至高達百分之75。

以及擴大「BUD專項基金」的資助地域範圍，由東盟十國擴大至涵蓋其他與香港簽署自貿協定的經濟體，包括紐西蘭、歐洲自由貿易聯盟四國、智利、澳門、喬治亞和澳洲，協助企業提升競爭力及拓展大陸和海外市場。

而在「市場推廣基金」部分，將每家中小企的累計資助上限由40萬元倍增至80萬元；以及增設選項，讓中小企可以申請高達核准政府資助額的百分之75作為首期撥款。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，「企業正面對外圍經濟環境的挑戰和當前經濟下行的壓力，政府自今年八月已公布多輪的支援措施，包括增加資助，並整合現時由不同政府部門或機構管理的中小企中心，為中小企提供一站式的資訊。即將推出的措施，將更有效及靈活地在拓展市場和提升競爭力等方面支援企業，協助他們開拓商機。」

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