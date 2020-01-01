性工作者驗出愛滋認了：曾無套壞壞　「竹苗、雲林」尋芳客快篩檢

記者黃翊婷／綜合報導

雲林縣衛生局2019年12月間對縣內從事八大行業的工作者進行性病篩檢，意外篩出一名帶有愛滋病毒的性工作者美美（化名），她也坦承曾提供客人無套性服務，主要活動地點為新竹、苗栗以及雲林。衛生局呼籲，這3個縣市的民眾最近半年內如果有接受無套性服務，請主動到醫院或是全國各縣市衛生局進行愛滋篩檢。

美美透露，自己原本是在新竹、苗栗地區工作，期間有提供性服務，去年12月初才轉到雲林工作，過去有好幾位客人要求進行無套性服務，但實際人數到底有多少，她已經不記得了。

▲美美坦承曾在沒有安全措施下，與客人發生性關係。（示意圖／記者黃克翔攝）

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雲林縣衛生局局長曾春美對外證實確有此事，目前已經通知新竹以及苗栗的衛生單位，同時也提醒過去半年內曾在上述3個縣市進行無套性服務的民眾，請在3個月的空窗期之後，主動前往相關單位進行愛滋篩檢，6個月後再追蹤篩檢一次，以利維護自身健康。

相關消息經過媒體報導在網路上傳開，PTT鄉民也在PO文中留言調侃，「去玩還不戴套，到底是在想啥？」、「心臟真的很大顆」、「什麼時候才要設性專區？搞到人心惶惶」、「要是他們在空窗期跑去捐血就好笑了，以後我要自己一個人搬到山上住，自生自滅比較保險」。

▲多重性伴侶是感染愛滋病的風險行為之一。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

而根據衛福部疾病管制署網站公布的資料顯示，需要進行愛滋病毒篩檢者共有三大類，首先是有性行為者，建議至少進行一次篩檢；第二是有無套性行為者，建議每年至少進行一次篩檢；第三是有感染風險行為者，例如共用針具、多重性伴侶、感染性病等，建議每3至6個月篩檢一次。

如果民眾懷疑自己可能感染愛滋病毒，醫院、全國各縣市衛生局都可以進行篩檢，匿名篩檢服務除了衛生局之外，全台還有59家醫院及17家同志健康社區服務中心，另外，部分民間團體也有提供匿名篩檢服務，詳細地點可至疾管署全球資訊網的匿名篩檢名冊查詢。

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