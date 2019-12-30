雲林蒜農北上請命　張嘉郡籲農委會遵守承諾調高進口蒜頭關稅

▲雲林農民北上立法院陳情，認為農委會未調升大蒜關稅，還放行南北韓蒜頭，影響本產蒜價。



圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林農民今年10月北上立法院陳情，痛斥農委會「背信坑農」，認為農委會未遵守今年8月召開的「調整我國進口大蒜管理制度可行方案座談會」結論調升大蒜關稅，還放行南北韓蒜頭，影響本產蒜價。雲林縣立法委員候選人張嘉郡也到場支持蒜農，要求農委會信守承諾，調高進口蒜關稅至每公斤36元。

雲林縣元長鄉農會理事長陳榮華憂心指出，今年（2020年3月採收）蒜頭蒜種每斤高達90元，加上農肥料等成本上揚，每甲地蒜頭高達5、60萬元，很多農民幾乎投入全部身家種植，只盼望能夠有好收成、好價格，但目前進口蒜頭價格成本不到國產蒜頭一半，近3年（2016～2018年）國產蒜頭平均批發價每公斤92.2元，進口蒜頭價格（到岸價格）每公斤43.6元，加上關税27元，進口蒜價每公斤約70.6元，致使本產蒜無法獲得合理利潤，蒜農認為政府未做好基本保護措施，導致國產蒜與進口蒜在不公平競爭環境。

陳榮華表示，2019年8月6日農委會國際處召開「調整我國進口大蒜管理制度可行方案座談會」，會議由農委會國際處處長洪忠修主持，行政院經貿談判辦公室、關稅署、經濟部、農糧署、台灣蒜農協會、國內進出口商業同業公會、上順農產行等單位出席，會議最重要的結論是調高大蒜進口關稅三分之一，每公斤有現行27元調至36元，保護蒜農耕作基本權益。這項結論在會議結束後，他多次與國際處連絡，所得回答皆是「還在跑程序」，眼看蒜頭即將進入採收期，若無提高蒜頭關稅保護，擔心蒜頭受進口農產打壓。

張嘉郡則指出，雲林縣是蒜頭主要產地，種植面積約3000公頃，產值約20億，政府年年提高大蒜進口數量，使本產蒜價遭受打壓，並表示這兩年農產品產銷失衡問題特別嚴重，她強調，未來若當選重回立院，會嚴格監督政府的農產品進口政策，並要求政府重啟與WTO的農產品談判，真正保障農民。