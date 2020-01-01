101晚會散場塞爆直擊　北捷「3線離場」避人潮…潮天團出任務

記者柯振中／台北報導

許多民眾2019年12月31日前往台北101參加跨年活動，讓市府周圍堵得水洩不通，活動結束後，不少人開始離場，讓捷運被塞爆。對此，北捷以「42小時不休班」、「車站三及管制措施」及宣導「3線離場」等措施，力拼在最短時間內將人潮疏散。此外，北捷還會派出「潮天團」團員，協助人潮疏散任務，舒緩民眾等車的苦悶。

▼北捷成立「潮天團」，協助人潮疏導任務，舒緩民眾等車的心情。（圖／北捷提供）



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北捷「潮天團」自2012年正式成軍，由車站站長、副站長、站務員、司機員與維修員組成，為了跨年任務練歌藝、蒐集冷笑話，以幽默詼諧的方式，替民眾舒緩等車的苦悶。

「潮天團」說到，活動結束後，許多人趕著離場，建議民眾可以利用板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站等站搭車。

▼市政府散場人潮開始湧現。（圖／記者謝盛帆攝）



北捷指出，除了鄰近會場的重點車站，附近的車站也會視情況進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，民眾務必遵循工作人員的引導。此外，北捷建議，民眾若不想等捷運，可以改搭延長營運的3班公車，來避開捷運內的人潮。

▼跨年活動結束後，市政府湧現散場人潮。（圖／記者謝盛帆攝）



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