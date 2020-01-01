《反滲透法》定義不明　學者憂：兩岸學術交流也受影響

▲《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈整理製表）

記者徐政璿／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。對此，政治大學法律系副教授廖元豪認為，該法草案內容粗糙，所規範對象過於模糊，且涵蓋過廣，民眾卻可能因與中國大陸有模糊的牽連，其從事一般政治活動的權利受到影響，恐有違憲之嫌。

廖元豪認為，在「滲透來源」的定義上過於模糊，光包含境外敵對勢力的政府、政黨的所屬組織，就極為廣泛，例如中國大陸的學校即是政府所設，是否也要視為是滲透來源？這樣豈不是嚴重妨礙兩岸間的學術交流？

至於在條文第二條第二項第三目中規定，更視境外敵對勢力所屬組織「所設立、監督管理或實質控制之各類組織」也算是滲透來源，廖元豪認為，「實質控制」的定義其實也很模糊，恐怕會像「流刺網」，把所有在大陸工作，或在大陸設立的團體組織都包進去。

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