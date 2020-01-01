《反滲透法》三讀通過　王金平：我支持國、親兩黨提的釋憲





▲前立法院長王金平。（圖／王辦提供）

記者袁茵／台北報導

立法院2019年12月31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，引來國民黨團不滿，宣布只要總統蔡英文一公布施行，將提出釋憲。對此，前立法院長王金平1日受訪時提到，他也支持釋憲。

王金平1日上午在花博公園圓山廣場參加「元旦萬步走 健康好采頭」活動，針對怎麼看待《反滲透法》通過，王金平回應，他支持國民黨、親民黨兩黨即將要提出的釋憲。

關於台北市長柯文哲認為，國、親兩黨提出釋憲「有這種反對黨乾脆沒有算了，不是丟水球就去釋憲，有夠丟臉」等回應。王金平表示，整個立法院運作不是外面的人講什麼就像什麼，不是的！這其中有它的過程，所以他們才會做出這樣一個決定，要尊重黨團所做的決定。

至於是否覺得柯文哲要再熟悉一下議事規則？王金平說，黨團的運作跟議事規則，不能好像劃等號，黨團的運作是由一定時事的判斷，還有抉擇，還有它的一個方式，所以不能用議事規則來看。

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