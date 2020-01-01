轟反滲透法「新威權體制」　宋楚瑜酸：民進黨要當戒嚴司令部

▲郭台銘、宋楚瑜在國父紀念館升旗。（圖／親民黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜1日上午與鴻海創辦人郭台銘在國父紀念館參加升旗典禮，受訪時針對甫三讀的反滲透法再度開砲。宋楚瑜批評，新威權體制、戒嚴體制重新復辟，民進黨要當戒嚴司令部。

宋楚瑜指出，每一個鄉親都關心國家安全，這是不容質疑，每個人都希望自由民主制度能確保，但是非常遺憾的，民進黨黨團用多數暴力，違反程序正義，沒有經過跨部會協調，也沒有任何施行細則的主管的單位，這樣強行通過後，會衍伸出人民權益受損的狀況。

宋楚瑜說，親民黨在昨天反覆地在現場提出對條文的意見，但是沒有被接受，強行的通過，對這樣的行為，向民進黨特別向蔡總統提出強力的抗議，這樣子做會讓兩岸溝通的鄉親，人人自危。

宋楚瑜認為，第二，過去這幾十年來我們都希望解除戒嚴，對於過去的威權時代的警備總部，如果現在要由民進黨的黨團和民進黨來擔任新的戒嚴司令部，這是我們期期以為不可的事情，向民進黨和蔡總統提出嚴正的抗議。

第三，宋楚瑜表示，法案倉促地通過後影響到200多萬在大陸台商的安危，現在的執政的政府竟然不了解對方的體制，大陸方面對很多的台商有很多的活動，如果因此讓台商或家族今後要自行去表白他們在活動中沒有任何違反國家安全的事情，讓台商和家族人人自危。

宋楚瑜表示，更多宗教團體、學生進行文化、學術交流、宗教交流，以及農民要跟對岸做經貿來往，都會在資金流動，許許多多的活動中人人自危，將來被冤望的鄉親，甚至找不到主管單位申訴，這是完全違反人權。

宋楚瑜說，幾十年來共同奮鬥的自由民主制度，遭受到新威權體制、戒嚴體制重新復辟，我們強烈的再度抗議，因此最後向所有台灣的鄉親提出最重要的呼籲，再過十天用選票展現出來，台灣需要永保自由的制度，絕不妥協。

至於民進黨通過《反滲透法》是因為對選情感到緊張嗎？宋楚瑜說，其實在過去幾年以來，大家都非常清楚的看到，蔡總統的執政讓人民有很多的怨，不僅是兩岸交流受到影響，各行各業都遭受到很大的衝擊。

宋楚瑜強調，台灣如果走不出去，沒有堅定的作為，五缺問題也好、一例一休的問題也好，到現在沒有一件事情讓人民滿意，所以當然會緊張，因此用這些跟對岸來對抗，凸顯出來所謂我們必須要自保。

宋楚瑜說，台灣民眾非常清楚，我們不去挑釁，我們維護自由民主的制度必須要尊重，相信台灣人民用非常明確的聲明來表達我們的意願，所以當然民進黨現在很緊張，然後去操弄《反滲透法》，作為選舉的操弄，相信人民會用票來告訴民進黨跟蔡總統，他們做的是不對的事情。

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