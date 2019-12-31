放煙火嚇死隔壁棚246隻雞！現場「一片雞屍」...慶生反賠2萬元

▲四川一處養雞場有246隻雞被煙火嚇到死亡。（示意圖／記者姜國輝攝）



實習記者周依儒／綜合報導

四川宜賓一名饒姓村民日前歡度50歲生日，貼心的女兒不僅替他大擺壽宴招待客人，更附近的路邊上放置了10箱煙火，大概花了十幾分鐘全部施放完畢。但沒想到施放煙火附近約100公尺的地方是一戶養雞人家，這場生日煙火一放竟嚇死了200多隻雞。

根據《四川在線》報導，當天晚上9點多，養雞戶氣憤地打給饒男並表示，自家養了2000多隻土雞，準備要拿去屠宰場變換現金，卻因為施放煙火的關係，所有土雞都被嚇到導致發生踩踏事件，其中有246隻因此死亡。

▲饒男的女兒為了幫父親祝壽而施放煙火，卻因此付出代價。（示意圖／記者彭懷玉攝）

饒男趕到現場後的確看到現場「一片雞屍」，估算大約損失1萬5000元人民幣（約新台幣6萬4480元），經過村裡的委員會調解，決定由饒男、養雞戶和負責照顧雞的管理員各出三分之一。饒男的女兒和女婿對此卻不服氣表示家庭困難無力賠償，且無法證明這200多隻雞的死因和煙火有關，且他們家裡也有養20多隻雞，但並未因此死亡。

養雞戶負責人表示，許多熟睡的雞是因為受到驚嚇才會亂竄踩踏同伴，且養雞場周圍不能放煙火、鞭炮是基本常識，這次考慮到了大家都是鄰居才只索賠三分之一。

▲雞屬於膽小的動物（圖／取自免費圖庫Pixabay）



養雞場管理員陳師傅也表示，雞有夜盲症，又是膽小的動物，才會有「雞飛狗跳」這個成語，當晚也是因為許多雞隻聽到煙火聲突然被嚇到，本能的往一同一個地方擠，才會發生踩踏。

律師表示，煙火可能是導致雞死亡的重要因素，但不是「唯一」因素，且也沒有確切證據證明兩者有直接關係；同時，也可能是和養雞戶的飼養、管理設備有關，因此養雞戶只索賠一部分的行為合情合理。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯