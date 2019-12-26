美國打壓反激起「毛澤東熱」　習近平引用毛名句：不可沽名學霸王

▲北京天安門上的毛澤東照片（圖／publicdomainpictures）

實習記者簡立宇／綜合報導

緊鄰耶誕節而來的毛澤東誕辰紀念日，在26日於毛澤東老家湖南韶山聚集大批民眾祭拜。由於近年美國發動貿易戰，帶領盟國對中國展開圍堵，讓喊出「中國人站起來」的毛澤東，重新受到中國人的追捧，北京毛主席紀念堂前排起長長人龍前來致意。另外，中國國家主席習近平10月1日參觀北京香山的雙清別墅，還特別引用他的著名詩句「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。

毛澤東在1949年就說過，「中共二十八年，再加二十九年、三十年兩年，完成全國革命任務，這是鏟地基，花了三十年。但是起房子，這個任務要幾十年工夫。」在今年9月24日十九屆中央政治局會議中，習近平指出要「完善中國特色社會主義國家制度和法律制度」。在9月20日的政協工作會議上他更引用毛的話，在敵我關係上要壁壘分明，「所謂政治，就是把擁護我們的人搞得多多的，把反對我們的人搞得少少的」。

12月26日這一天素有「毛誕節」之稱，大陸舉行各式紀念活動，逐漸形成一種習慣，甚至有些企業會在這天放假。而今年雖非五、十週年，無官方所舉辦的大型誕辰紀念，在網路上卻百花齊放，官方媒體、中共下屬機構高調宣傳毛澤東生前的詩詞與講話，有比往年更甚的趨勢。

《人民日報》在微博上發表對毛澤東的紀念，「70年前，他在天安門城樓上向世界莊嚴宣告；70年後，中華民族已闊步走在復興新征程上。」共青團在微博官方帳號上發起抽獎活動，大方送出「中國製造」大獎，以紀念毛澤東誕辰；而微信公眾號「學習小組」，專門發掘與中國國家主席習近平有關的消息，也特別發表文章《他的誕辰，習近平一直記得》，指出習喜愛毛澤東的詩詞與名言，並多次造訪毛故居，緬懷前人。

根據《新華社》報導，兩天前在韶山舉行的第十二屆全國毛澤東論壇，聚集來自中國黨校、社科院、北大等，超過百位專家學者針對「毛澤東與新中國治理」主題深度討論，與會來賓提及毛澤東對實現「中國夢」、建設「國家治理現代化的」貢獻。

結合現代中國治理問題與所面臨的國際壓力，毛澤東的名言時常被習近平提到，「我們的目的一定要達到。我們的目的一定能夠達到」，藉著引用毛澤東在全國人大第一屆的開幕詞，習近平說明他的決心。隨著「中國崛起」遇到國際圍堵，這一波「毛澤東熱」重新發酵是再自然也不過。