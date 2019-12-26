　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美國打壓反激起「毛澤東熱」　習近平引用毛名句：不可沽名學霸王

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼毛澤東天安門（圖／publicdomainpictures）

▲北京天安門上的毛澤東照片（圖／publicdomainpictures）

實習記者簡立宇／綜合報導

緊鄰耶誕節而來的毛澤東誕辰紀念日，在26日於毛澤東老家湖南韶山聚集大批民眾祭拜。由於近年美國發動貿易戰，帶領盟國對中國展開圍堵，讓喊出「中國人站起來」的毛澤東，重新受到中國人的追捧，北京毛主席紀念堂前排起長長人龍前來致意。另外，中國國家主席習近平10月1日參觀北京香山的雙清別墅，還特別引用他的著名詩句「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。

毛澤東在1949年就說過，「中共二十八年，再加二十九年、三十年兩年，完成全國革命任務，這是鏟地基，花了三十年。但是起房子，這個任務要幾十年工夫。」在今年9月24日十九屆中央政治局會議中，習近平指出要「完善中國特色社會主義國家制度和法律制度」。在9月20日的政協工作會議上他更引用毛的話，在敵我關係上要壁壘分明，「所謂政治，就是把擁護我們的人搞得多多的，把反對我們的人搞得少少的」。

12月26日這一天素有「毛誕節」之稱，大陸舉行各式紀念活動，逐漸形成一種習慣，甚至有些企業會在這天放假。而今年雖非五、十週年，無官方所舉辦的大型誕辰紀念，在網路上卻百花齊放，官方媒體、中共下屬機構高調宣傳毛澤東生前的詩詞與講話，有比往年更甚的趨勢。

《人民日報》在微博上發表對毛澤東的紀念，「70年前，他在天安門城樓上向世界莊嚴宣告；70年後，中華民族已闊步走在復興新征程上。」共青團在微博官方帳號上發起抽獎活動，大方送出「中國製造」大獎，以紀念毛澤東誕辰；而微信公眾號「學習小組」，專門發掘與中國國家主席習近平有關的消息，也特別發表文章《他的誕辰，習近平一直記得》，指出習喜愛毛澤東的詩詞與名言，並多次造訪毛故居，緬懷前人。

根據《新華社》報導，兩天前在韶山舉行的第十二屆全國毛澤東論壇，聚集來自中國黨校、社科院、北大等，超過百位專家學者針對「毛澤東與新中國治理」主題深度討論，與會來賓提及毛澤東對實現「中國夢」、建設「國家治理現代化的」貢獻。

結合現代中國治理問題與所面臨的國際壓力，毛澤東的名言時常被習近平提到，「我們的目的一定要達到。我們的目的一定能夠達到」，藉著引用毛澤東在全國人大第一屆的開幕詞，習近平說明他的決心。隨著「中國崛起」遇到國際圍堵，這一波「毛澤東熱」重新發酵是再自然也不過。

ET快訊
謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」
即／闖入樹林區火車平交道　男子慘遭「高速列車」撞飛慘死
「2生肖」明年記得安太歲！命理師曝「1個舉動」衰一整年
「月薪4萬」3年無痛存人生第一桶金！電競女神公開密技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

美國打壓反激起「毛澤東熱」　習近平引用毛名句：不可沽名學霸王

拚了命救雞！75歲老翁困10米深水井...結局神反轉笑瘋全網

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

憂衝動離婚！中國人大設下30天冷靜期...陸網友吐槽：結婚才需要吧

反滲透法「不含媒體染紅」　陸委會：涉言論自由「需另做檢討」

反滲透法只罰「5行為」　陸委會：只要沒做「跟滲透源往來也沒事」

馬路「吃」人！超恐怖坍塌意外...1分鐘「4人墜坑中」

16歲女兒交往男大生！無業爸「擔心早戀」狠下死手…持刀虐殺後樓梯間焚屍

抗議美簽國防授權法案！　陸國防部：妄圖「以台制華」是癡心妄想

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

美國打壓反激起「毛澤東熱」　習近平引用毛名句：不可沽名學霸王

拚了命救雞！75歲老翁困10米深水井...結局神反轉笑瘋全網

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

憂衝動離婚！中國人大設下30天冷靜期...陸網友吐槽：結婚才需要吧

反滲透法「不含媒體染紅」　陸委會：涉言論自由「需另做檢討」

反滲透法只罰「5行為」　陸委會：只要沒做「跟滲透源往來也沒事」

馬路「吃」人！超恐怖坍塌意外...1分鐘「4人墜坑中」

16歲女兒交往男大生！無業爸「擔心早戀」狠下死手…持刀虐殺後樓梯間焚屍

抗議美簽國防授權法案！　陸國防部：妄圖「以台制華」是癡心妄想

快訊／陳水扁急性腸胃炎狂吐　躺床「憔悴吊點滴」照片曝光

老外不懂台灣人愛說「用」！　批文法很怪「精闢解釋」小禎：有道理

中職／林旺衛、廖文揚前進雲林　親手繪製蝙蝠屋

《愛的迫降》改編真實事件！　編劇承認靈感來源「是女演員」…船出事漂到北韓

6歲嗯哼門牙缺一顆！　機場牽手爸媽超萌…「咧嘴笑開」漏風啦

家裡蹲25年拒出房門！他「7年沒洗澡照」曝光：每天等父母餵食

清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

蘇治芬宣傳車遭包圍　警方傳喚一男深入調查

美國炒作中國軍事威脅！陸國防部：無端指責「賊喊捉賊」

牙周病傷全身！他長期熬夜「牙齒鬆動」　就醫另被揪出糖尿病

79歲瑞芳嬤散步遭撞倒摔邊坡...狠心移工抱起「丟下橋」肇逃

大陸熱門新聞

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

拚了命救雞！老翁困10米深水井...結局神反轉

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

31歲兒意外斃命…62歲母做試管成功誕下男嬰

「完美家庭」六人葬身火海！網曝陰謀論

沒錢幫岳母過生日　他遭悍妻暴踢下體

跳針要他向狗鞠躬道歉　結局逆轉

美國打壓激毛澤東熱　習愛用毛句

兒子寄救命藥給母親「人病逝藥還沒到」！

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

遭公司無故解雇…他買彩券解氣中4千萬樂歪

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

平安夜鬧離婚　法院外砍下妻人頭

更多熱門

相關新聞

水獺寶寶看到專屬蛋糕　表情超呆萌

水獺寶寶看到專屬蛋糕　表情超呆萌

小水獺Cartel在Instagram上有近30萬的粉絲，大家最愛看Cartel與主人生活、互動的日常萌樣。12月18日這天Cartel迎接了牠的3歲生日，就和人類一樣，主人也為Cartel端出了插滿蠟燭的生日蛋糕為牠慶生，只是這個特別準備的蛋糕可不太一樣......。

今迎86歲生日　日上皇仍愛寫論文

今迎86歲生日　日上皇仍愛寫論文

華航全航線促銷！購票最高現折6060元

華航全航線促銷！購票最高現折6060元

男友日本幫慶生！4天行程毀生日　她暴哭好幾天

男友日本幫慶生！4天行程毀生日　她暴哭好幾天

廣廈海報被指辱毛澤東收CBA最貴罰單

廣廈海報被指辱毛澤東收CBA最貴罰單

關鍵字：

毛澤東中共共青團生日

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

手搖500億商機！「麻古茶坊」年終估2個月

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

求子狂失敗！醫驚見「唯一會游的蟲」…他哭求：快抓

更多

最夯影音

更多
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累
韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面