500公里轉院！國2生車禍命危「全城讓路救命」5小時抵達　母淚崩：謝謝你們

▲全城搶救命危的國二男學生宇澤。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

大陸一名國二男學生今年十一假期和家人去內蒙古玩時，發生了嚴重車禍，由於傷重命危，需立刻轉到北京醫院救治，為了搶救人命，警方全程協助救護車開道。令人感動的是，在趕往醫院途中，有大批網友不斷轉發訊息要車輛讓路，而所有車輛也都齊心讓路，讓內蒙古到北京500公里的距離僅花5小時就到達。少年的母親相當感動，當場淚崩表示「謝謝你們！」

綜合陸媒報導，家住北京的國二生宇澤，趁著十一長假與家人前往內蒙古旅遊，不料卻在當地發生嚴重車禍，造成顱腦重傷、氣胸、全身多處骨折命危，送醫時已經失去心跳且瞳孔放大，所幸在內蒙古人民醫院搶救下恢復生命跡象，不過仍陷入昏迷，靠呼吸器維持生命。家屬焦急萬分，決定將宇澤轉往北京首都醫科大學附屬天壇醫院救治。

▲▼網友、各大報都在網路上發相關訊息提醒用路民眾讓路。（圖／翻攝自微博）



不過內蒙古到北京的距離卻足足有500公里，對正在與時間賽跑的宇澤來說是一大考驗。轉院當日清晨5時，載著宇澤的救護車隊從內蒙古人民醫院出發，預計在下午1點到達北京。為了替宇澤爭取時間，趕路途中警方全力協助開道，更有大批網友不斷在網路上轉發「為生命接力、與時間賽跑」的相關訊息，希望看到救護車隊的民眾和車輛能立刻讓路，同時呼籲用路人「懇請您有序避讓，為生命打造綠色通道！」

▲宇澤到北京醫院路途中的監視器畫面。（圖／翻攝自微博）



在眾人的齊心搶救下，長達500公里的轉院路途，載著宇澤的救護車隊僅花了5個多小時就順利抵達天壇醫院，比預計中的時間還早2個多小時。一看醫院就在眼前，宇澤的媽媽也止不住淚水在兒子旁邊激動喊著「我們回來了寶貝」，之後更當場淚崩感謝警察和網友的幫忙，直喊「謝謝你們！」

天壇醫院的急診醫生張大春則表示，宇澤全程陷入昏迷，僅靠生壓器和呼吸器維持心跳，沒有採用更快的直升機則是因為宇澤的腦部情形無法承受飛機帶來的壓力，因此僅能靠車輛運送。

▲宇澤媽媽淚崩感謝全國警察、網友的幫忙。（圖／翻攝自微博）



不過由於傷勢過重，經過內蒙古和北京天壇醫院全力搶救後，宇澤仍然在今年11月22日不幸去世。宇澤媽媽也為了完成兒子想當醫生的遺願，將宇澤的眼角膜捐出來遺愛人間。但這場「跨省搶救」男學生的事件也引起廣泛關注，也讓許多人感嘆「人間處處有溫暖」。