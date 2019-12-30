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叫外送備註「腋下不能有毛」！佛心老闆神招滿足…萬人跪求店名：超良心

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▲▼顧客點單備註奇怪要求，餐廳老闆全滿足。（圖／翻攝自看看新聞）

▲顧客點單備註奇怪要求。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

外送興起後，許多商家在接單時都會遇到一些「吹毛求疵」的客人。最近，重慶一家餐廳連續幾天都接到同一個顧客的訂單，發現備註欄上總標註著特殊要求，「老闆，我對毛過敏，麻煩幫我把雞腋下的毛去乾淨」。沒想到，這家餐廳的老闆隨後的行為，讓網友跪求店名，驚呼「超良心」。

據《看看新聞》報導，重慶一家餐廳連續幾天接到同一名顧客的訂單，收到的餐點分別是「正宗麻辣雞塊」和「招牌紅油豬耳」。顧客在訂單上還備註，「老闆一定要把毛看乾淨點，我對毛過敏，另外多打一點米飯，一天沒吃飯，餓得不行了，祝生意興隆」、「我又來了老闆，把雞腋下的毛除乾淨點，我對毛過敏你知道的，另外幫我多放點辣椒油，我拿來煮麵吃」。

▲▼顧客點單備註奇怪要求，餐廳老闆全滿足。（圖／翻攝自看看新聞）

▲老闆放大鏡除毛。（圖／翻攝自看看新聞）

令人大讚的是，這位佛心老闆看到這樣龜毛的要求，並沒有生氣，或者置之不理，而是二話不說立刻開工，完美滿足顧客的要求。他還特地拍攝了影片，證明自己真的有認真執行噢。影片中，不論是豬耳還是雞翅，都刮得乾乾淨淨，老闆還特意用放大鏡來看，生怕漏掉一根毛。

此事經網友曝光後，這位林姓老闆立即爆紅網路。林老闆笑稱，這名顧客其實是常客，對毛反感，看到有毛就吃不下，「第一次看到這類要求時，我也很詫異，但只要是顧客的要求，我都會儘量滿足。」老闆表示，因為多次收到訂單，後來就和這位顧客熟悉了，看到有這樣的要求就知道是他。

▲▼顧客點單備註奇怪要求，餐廳老闆全滿足。（圖／翻攝自看看新聞）

▲老闆拍影片證明。（圖／翻攝自看看新聞）

網友看到影片後，紛紛贊老闆是良心商家，「用顯微鏡比較合適」、「請問用什麼牌子的脫毛膏」、「這麼良心的商家真是少見」、「可以配送到外地嗎，很多外送餐點真的很不乾淨」。不過也有網友提出質疑，「這是合理要求吧，不是特殊要求」。

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