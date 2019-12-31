陸籍漁船金門馬山外海翻覆！「3男2女落海」全失蹤　海巡出動搜救中

記者郭世賢、莊智勝／金門報導

海巡署金馬澎分署31日上午7時30分許接獲通報，一艘陸籍漁船在金門馬山外海翻覆，船上5人（3男2女）落海全數失蹤。第十二巡防區獲報後立即派遣海巡隊PP-3556、3577、10053艇及岸巡隊CP-1018艇趕赴現場救援並通報空勤總隊增援直升機，廈門方面也加入搜救行動，惟至今仍未有進展。

▲海巡署獲報後立即前往現場救援，並通報空勤總隊增援直升機。（圖／記者郭世賢翻攝）

金門海巡隊表示，在接獲通報後立即啟動兩岸聯合搜救機制，通知廈門海上搜救中心及廈門市海洋綜合行政執法支隊進行狀況核實，確認翻覆漁船為大陸籍「龍文漁65187號」，船上有3男2女，合計5人，目前全數失蹤。陸方經過核實之後，立即出動海巡08179、華英391、東海救202、中國海監8021、8028及中國漁政35401、35446等船加入搜救行動。

根據海巡署「搜救優選規劃系統」推算，落海失蹤人員漂流熱區涵蓋我方馬山、寒舍花及陸方圍頭灣等海域，兩岸合計出動11艘搜救船艇及一架直升機，在漂流熱區內進行聯合搜救行動，截至目前為止，尚未發現落海人員。

「時間對我們來說完全沒用！」

▼兩岸合計共出動11艘搜救船、一架直升機，但至今仍未有進展。（圖／記者郭世賢翻攝）