蘋果告侵權模仿iOS介面　Corellium反批對方「想消滅越獄工具」

▲蘋果與虛擬機開發商Corellium間的侵權訴訟進一步升級。（圖／取自Corellium官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果與虛擬機開發商Corellium間的侵權訴訟進一步升級。蘋果日前控告Corellium侵害版權，並稱該公司販售這些越獄工具違反了數位千禧年著作權法（DMCA）。不過，Corellium周日對此發布聲明，反批蘋果正試圖樹立消滅公開越獄的先例，並稱「蘋果公司持續妖魔化越獄，令我們深感失望」。

蘋果於今年8月向美國佛州南區地方法院遞出訴狀，控告Corellium以協助發現系統安全漏洞的名義，非法銷售iPhone和iPad的虛擬作業系統副本，也就是複製蘋果的iOS介面，建立虛擬化的蘋果裝置，供他人使用，侵犯了蘋果專利。

但對此，Corellium聲明表示，蘋果提交的最新文件對所有安全研究人員、應用程式開發人員及越獄者來說都值得擔心。

Corellium指出，蘋果聲稱Corellium「允許用戶越獄」並「允許一個或多個人存取...以開發可用於越獄的軟體」並加以販售，已違反數位千禧年著作權法（DMCA）。「換句話說，蘋果聲稱，任何提供允許他人越獄的工具，以及任何協助創建這種工具的人都違反了DMCA。」

Corellium認為，蘋果試圖以新的角度將此案做為「風向球」（trial balloon），以打擊越獄行為，並開了消滅公共越獄的先例。

「蘋果持續妖魔化越獄，令我們深感失望。」Corellium指出，「在整個行業中，開發人員和研究人員都依靠越獄來測試App及第三方App的安全性，若沒有這些越獄設備，則無法測試。」如日前情報單位人員發現中東流行的即時通訊App ToTok實際上是沙烏地阿拉伯情報圈的監控工具，該研究人員透露，若沒有「越獄」這項工作不可能實現。

蘋果先前指出，Corellium並未要求用戶秉持善意來進行研究與測試，「Corellium真正目的是從公然的侵權行為中獲利。非但沒有幫忙協助修補缺失，還鼓勵用戶在公開市場上將得到的資訊賣給出價最高的人。」但Corellium認為，研究人員和開發人員利用越獄不僅保護了最終用戶，蘋果本身同樣也在許多方面從中受益。

「iOS的許多功能最初都是以越獄調整出現的，隨後才被蘋果複製使用。包括黑暗模式、控制中心和Context Menus等，除此之外，這些越獄工具的創建者也會定期為iOS的安全做出貢獻，我們堅決抵制來自蘋果的這種攻擊，我們希望在我們將其提交法庭時分享對這一要求的正式回應。」

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