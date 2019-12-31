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傳Apple Watch明年春季推RRODUCT RED版　顏色接近 iPod touch

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▲▼Apple Watch (PRODUCT)RED錶帶。（圖／截自蘋果官網）

▲蘋果有與 (PRODUCT)RED合作推出的Apple Watch錶帶。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果於2006年開始販售 (PRODUCT)RED產品來募集資金，以幫助對抗愛滋病。而根據外媒最新消息，蘋果計畫最快於2020年春季推出首款 (PRODUCT) RED特別款的Apple Watch，若早一點推出，或許還能趕上華人農曆新年，成為應景的熱門禮品選擇之一。

蘋果這13年來一直參與著(PRODUCT)RED的慈善活動，與該組織合作推出的產品包括iPod、iPhone、保護殼及錶帶等，至今已募集超過2.2億美元，不過產品列至今則尚未觸及Apple Watch。不過法國網站《WatchGeneration》周一（30）發現，「（RED）Apple Watch Series 5」曾短暫地出現在蘋果的資料庫，但隨即又很快地被刪除。

該網站指出，這款(PRODUCT)RED的Apple Watch為鋁製材質，顏色接近(PRODUCT)RED的iPod touch。目前並無其他消息，不過推測其價格可能與其他款鋁金屬錶殼的Apple Watch Series 5相同，台灣售價為1.34萬元起。

(PRODUCT)RED的Apple Watch Series 5發布時間仍有待觀察，《WatchGeneration》推測可能得等到明年3月，屆時也有機會能進一步得知新一代iPad Pro及iPhone SE2（也有外媒稱為iPhone 9）的消息。

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