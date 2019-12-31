Apple Watch 5傳推紅色新款！　與PRODUCT(RED)合作在2020年春季到貨

▲據傳蘋果將與PRODUCT(RED)再推新款Apple Watch。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

多年來，蘋果一直參與PRODUCT(RED)慈善計劃，與該組織合作生產iPod、iPhone、保護套、錶帶等。據外媒報導，蘋果與PRODUCT(RED)可能在明年春季推出紅色款的Apple Watch Series 5。

外媒WatchGeneration今天發現Apple Watch Series 5的新顏色短暫出現在Apple數據庫中，除了銀色、金色和太空灰色外，還發現一款紅色的產品，推測可能是與PRODUCT(RED)即將合作推出的產品，WatchGeneration指出若此款產品屬實，有可能在明年春季上市。

Apple Watch若在明年春季推出新款，可能有助提高銷量，並可推動Apple Watch在可穿戴設備市場上取得更大幅的領先地位。

PRODUCT(RED)是公益品牌，長期關注愛滋病、結核病和瘧疾，為全球防治這些疾病基金籌款，授權業者在商品加上PRODUCT(RED)商標，一旦銷售出去，就會從中提撥一定百分比捐贈給全球基金會。

Apple和PRODUCT(RED)從2006年開始合作已有13年，透過銷售PRODUCT(RED)產品，至今已募集超過 2.2 億美元（約67億新台幣）。



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