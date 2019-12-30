推廣Mini LED背光高階電視　大廠積極開發「主動式驅動技術」

▲Mini LED背光高階電視產品示意圖。（圖／群創提供）



記者姚惠茹／台北報導

TrendForce光電研究(WitsView)今（30）日公布，根據「新型顯示技術成本分析報告」指出，隨著LED打件速率的提升和Mini LED晶片價格下滑，65吋4K電視若採用Mini LED背光，整個顯示器模組的生產成本預估較2018年下降約5~10%，對於Mini LED推廣將有所助益。

TrendForce研究副理李志豪表示，Mini LED自從2017年下半年成為市場焦點以來，從技術浮現到進入商業化經歷約兩年的發展，相比過去的顯示技術演進過程來說算是非常有效率。

請繼續往下閱讀...

李志豪指出，由於Mini LED依然是在LCD的架構之下，等於將可進行直下式區域調光的背光規格推升到極致，是現有技術的一次重要升級，隨著TCL今年第4季率先在北美推出65吋和75吋搭載Mini LED背光的電視後，消費者在高階電視上也多了一個新的選擇。

▲65吋4K電視不同技術成本比較。（圖／TrendForce提供）

65吋UHD 4K電視在不同技術的成本表現上，高階的側入式背光顯示器模組生產成本約在350美元，而採用被動式驅動的Mini LED背光（LED使用顆數約16,000顆）的顯示器模組則約在650~690美元之間；至於海信今年所發表的疊屏電視(Dual Cell)，推算其顯示器模組的成本約在630美元左右，所以雖然Mini LED電視的生產成本還是略高，但已開始具備市場競爭力。

TrendForce指出，今年量產的Mini LED背光電視產品多半採用被動式驅動(PM)，但因為LED驅動IC的用量會隨著背光分區數的提升而同步增加，除了需要用比較大的驅動板，生產成本也會提高。

TrendForce表示，反之採用主動式驅動(AM) Mini LED背光的顯示器，在分區數越多的情況下越能顯現其優勢，除了成本更有競爭力之外，規格也能做到媲美OLED的水準，因此像是群創、友達、京東方及華星光電等面板廠積極開發的主動式驅動產品，有望推升Mini LED背光在高階電視的市佔率。