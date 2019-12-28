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吳兆南相聲劇藝社收第3代弟子　盧秀燕任保薦師見證薪火相傳

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▲吳兆南相聲社收弟子，盧秀燕任保薦師。（圖／台中市政府提供）

▲▼吳兆南相聲劇藝社收弟子，盧秀燕擔任保薦師，見證薪火相傳。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

《吳兆南相聲劇藝社》28日在台中推出團慶鉅作《吳門20－師出吳名》，重現大師經典，演出前特別舉行團長劉增鍇收徒達伶（施天天）拜師大典，由市長盧秀燕擔任保薦師，盧秀燕表示，市府十分重視傳統文化藝術的傳承，將全力協助相聲繼續發揚光大，讓民眾有更多機會欣賞相聲演出。

▲吳兆南相聲社收弟子，盧秀燕任保薦師。（圖／台中市政府提供）

《吳門20－師出吳名》是為紀念相聲大師吳兆南暨創團20周年而做，盧秀燕表示，很榮幸見證達伶拜入吳門，拜團長劉增鍇為師，吳門為吳兆南相聲大師所創立的門派，吳大師與台中非常有淵源，他第一次來台灣，就是在台中清泉崗，最後一場演出也在台中。

盧提到，吳大師已於去年過世，原先擔心相聲傳統文化藝術式微，但吳大師門下包括樊光耀、劉爾金、郎祖筠等弟子與徒孫們不僅都表現精湛，今天又有達伶願意傳承拜入門下，讓她較為放心，這也是她願意擔任保薦師的重要原因。

達伶表示，從事表演工作已有一段時間，但今天拜入吳門，雖然不免緊張，但仍相信可透過結合先前幼教的特色經驗，持續傳承相聲藝術。

屯區藝文中心指出，相聲藝術至今已有近200年歷史，拜師儀式中，徒弟除了叩拜「本師」，還需要叩拜「引薦、保薦、代傳」三師，分別代表介紹人、保證人、及本師代理人，其中，保薦師須由社會賢達擔任，因此特別邀請盧市長擔任達伶的保薦師。

今天演出前的拜師儀式場面隆重，由吳兆南大師六徒樊光耀擔任代傳師，於引薦師新北市新聞局長蔣志薇與保薦師盧秀燕分別宣讀拜師帖、授徒帖後，達伶向本師劉增鍇投拜師帖，本師贈授徒帖及本行道具，緊接達伶拜謝引、保、代三師，並由本師協同答謝引保代三師、觀禮及見證人，至此儀式圓滿完成，達伶正式成為吳門第3代弟子。

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