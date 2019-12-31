2020春季偏暖！「極端氣候出現頻率增」　強烈冷氣團來襲機會大

▲今年有10氣象站高溫破新高。（圖／中央氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

受全球暖化影響，2019年均溫高達24.56度，為73年來歷史新高。氣象預報中心主任呂國臣表示，今年有人氣象站中，有10站年均溫創紀錄，不只包括平地的北中南宜花外，連高山地區玉山高溫也創新高。呂國臣表示，展望明年春季仍是偏暖，不過在暖化狀況下，極端氣候出現頻率更高，因此得嚴防強烈冷氣團等來襲。

呂國臣表示，今年1到11月全球平均氣溫比百年平均高出0.94度，是1880年以來歷史第二高溫，我國在暖化嚴重的狀況下，今年均溫也破歷史新高，達24.56度，其中春季1到4月極端偏暖，5月略偏涼。他指出，由於今年春季特別偏暖，各月份溫度也都偏高，因此今年均溫才會破新高。

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▲2019年台灣均溫創新高。（圖／中央氣象局提供）

呂國臣指出，今年有人氣象站中，有10站年均溫創紀錄，包括平地地區的台北、新竹、台中、嘉義、台南、宜蘭、花蓮、台東，還有高山地區的玉山、東吉島。

呂國臣說，不只平地，連高山、離島都有特別高溫，反應出全球暖化現象，而玉山今年高溫較過去增加1.79度，是10站中增家最多的，這與玉山當地環境有關，且高山地區極端氣候容易影響農作物，需要特別注意。

▲2019年台灣均溫創新高。（圖／中央氣象局提供）

呂國臣表示，今年太平洋上共有29個颱風形成，其中有3個侵台，整體而言颱風偏多，侵台颱風則是在3到5個的正常範圍內。降雨部分雨量西多冬少，秋季少與、梅雨及颱風等正常，整體雨量為正常。

展望明年1到3月的春季，呂國臣表示，1到2月是全台最冷的月份，平均溫度15到19度，不過預測明年春季仍是偏暖、雨量正常偏少，不過他特別提醒，暖化情況下極端氣候多，因此雖然是暖冬，仍須特別嚴防強烈冷氣團來襲，雖然近兩周未有冷氣團等，不過相信會有寒流發生機會。

▲▼2020年春季氣溫偏暖、雨量正常偏少。（圖／中央氣象局提供）

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