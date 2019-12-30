德國情侶搭便車！高雄哥「爽快載到嘉義火車站」　霸氣婉拒油錢：歡迎來台灣

▲陳大哥直接載他們到嘉義火車站。（圖／陳詠嘉授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名熱心大哥27日在超商前，看到有對外國情侶比手勢想搭便車，當得知對方目的地是嘉義火車站後，他二話不說立刻伸援手，最後還婉拒了油錢。這個熱心又海派的舉動展現台灣的濃濃人情味，上萬網友也盛讚，是非常成功的國民外交。

熱心哥陳詠嘉當天下班後，從岡山開車回內門老家，途中他在國道十號大樹，旗山交流道下面的超商，看見這對外國人比著招牌手勢想搭便車，於是他在下個路口迴轉，並上前關心了一下，沒想到他們竟要到嘉義火車站。

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陳大哥向《ETtoday新聞雲》記者提到，「他們是從德國來的，我是覺得在那邊要攔車到嘉義，應該蠻困難的，又剛好沒事就載他們一下。」於是，他從高雄旗山一路開到嘉義火車站，途中雙方都是用Google翻譯交談，不過因為要專心開車，沒辦法聊太多，畢竟不方便使用手機。

▲車程要1個多小時。（圖／翻攝自Google地圖）

抵達目的地後，這對德國情侶非常感謝他，也想補貼油錢，不過陳大哥海派地婉拒了，還說「歡迎來到台灣，祝你們旅途愉快！」

對此，他不禁自嘲，「我是不是吃飽太閒啊！」而上萬網友則豎起大拇指狂讚，「帥翻了」、「很棒的國民外交，台灣最美麗的就是這股人情味」、「你人真好，以你為榮」、「太好心了，祝福樓主一生平安」、「親切友好的國民外交」、「善良的大哥」。

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