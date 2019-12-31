海豹「頭被排水口吸住」狂掙扎！工作人員「硬拉搶救」...一彈出血染水池慘死

圖文／CTWANT

大陸遼寧省聖亞海洋世界29日發生海豹頭部卡排水管道意外，雖然園方第一時間搶救，但海豹仍大量出血，送醫身亡。對此網友質疑，園方管理不當，且工作人員的處理方式不專業，先是強行硬拉，導致海豹被救上岸時，地上留下一灘血跡。

綜合陸媒報導，從影片中可以看到，斑海豹的頭部卡在池底的下水管道口，整個被吸住，不斷掙扎，牠的身體其他部位則豎立在水中；而同一池中還有5、6隻斑海豹，疑似想要救同伴，一直在牠身邊圍繞。工作人員見狀，趕緊下水搶救，卻是抓住海豹尾鰭拉扯，但根本敵不過強勁的排水孔吸力。

▲工作人員「硬拉搶救」卻害死牠。（圖／翻攝自微博）

後來有工作人員關閉濾水循環系統，海豹彈出被救上岸，只是鮮血已染紅了整個水缸；從另一支影片還可以看到，地上滿是血跡，令人心疼。

對此園方聲明表示，小斑海豹因用嘴和爪摳開池底回水防護板，意外被卡，而專業馴養團隊發現後第一時間進行緊急施救，雖全力救治，但未能挽救其生命；對此事將進一步調查分析和處置，未來也會竭盡全力繼續做好海洋動物保護與救助工作。

▲同伴一直在身邊圍繞想救牠。（圖／翻攝自微博）

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