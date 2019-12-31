9秒落地！　圓山飯店靠神秘「總統級溜滑梯」轉虧為盈

▲圓山飯店開放參觀神秘逃生通道，吸引國人前往旅遊。（合成圖／圓山大飯店臉書）

圖文／CTWANT

大陸今年8月祭出限台令，影響國內觀光產業；台北市圓山飯店也受到波及，過去有42％的房客都是來自大陸，但如今只剩下16％。賺不到對岸財，圓山飯店啟動開源節流計畫，將目標轉向國旅，讓國人住宿成長超過30％，本業淨利也達到9000萬，成功轉虧為盈。

1952年成立的圓山飯店在台灣近代史上有許多紀錄，是由前總統夫人蔣宋美齡所創，用來招待外賓，不對一般民眾開放。為了保護國家元首和重要外賓，1973年時，圓山飯店設立了2條秘密逃生的溜滑梯通道，若發生緊急狀況，可在9秒內快速逃生至飯店外。

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▲圓山飯店推出跨年Disco派對，讓民眾以最佳視野看觀看煙火秀。（圖／圓山大飯店臉書）

據《自由時報》報導，圓山飯店董事長林育生表示，過去在住房、餐飲部分都太過仰賴大陸客人，原本預計虧損慘重，但是飯店自84年至107年的虧損，卻能在今年度轉虧為盈。截至11月，圓山本業淨利達9052萬元，加上業外獲利共計超過1.1億元。

林育生表示，飯店進行開源節流計畫，不僅檢討光電、瓦斯費用，每年可省下570萬元，也推動後勤人員不穿制服，以節省訂製及洗滌費。飯店9月時推出「探索．圓山」文化導覽之旅，已吸引逾5萬人，截至11月國旅住宿人數及天數已成長超過36％，順利轉虧為盈。

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