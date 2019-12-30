每小時120顆流星！2020首波流星雨1月4日大爆發...錯過再等半年

▲2020年首場流星雨！象限儀座流星雨將在1/4大爆發。（圖／翻攝自臺北市立天文科學教育館）

圖文／CTWANT

年度三大流星雨其中之一的象限儀座流星雨（Quadrantids），將在1月4日至5日間登場，極大期將落在2020年1月4日下午4點，預計每小時會有120顆流星，想看流星雨的人千萬不能夠錯過。

象限儀座流星雨是每年三大流星雨中最先到來的流星雨，每年的出現時間大約落在12月28日至1月12日之間，其輻射點位於牧夫座頭部附近，活動時間會集中於極大期前後數小時。

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2020年的極大期將會落在1月4日下午4點，而流星雨輻射點將會在午夜後才昇起，在1月4日至5日都有機會看到，不過最好是在4日晚間11點至5日凌晨觀賞是最佳時機。

此外若是覺得去戶外觀星太冷又怕塞車的人，台北天文館將會進行直播，跟陽明山國家公園及梨山福壽山農場合作，於無光害的山區架設暗空攝影機，讓人可以輕鬆一探外太空的美麗。

若是錯過這次就要等到八月英仙座流星雨時，才有機會再欣賞到每小時百顆流星的盛況。

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