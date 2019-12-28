遣返2詐騙金主！2男逃出境組詐騙機房　查扣價值3千萬藍寶堅尼

記者邱中岳／台北報導

刑事局追查逃亡海外的詐騙集團，赫然發現其中1人竟在2010年在台砍人後跑路到越南，又在2013年在越南成立詐騙機房撈錢，最後順利與越南警方逮人送返台受審；另又追查涉嫌詐欺的男子逃亡菲律賓，最後一併帶回受審。

警方調查，遭通緝逃到越南的蕭姓嫌犯，涉嫌在2010年間於竹東砍殺他人遭判刑8年，事後未入監服刑跑路出境，遭新竹地檢署發布通緝，警方追查蕭嫌在逃亡越南後躲藏在第一郡，隨即配合越南警方在蕭嫌住處內逮人。

▲蕭姓男子在2010年涉嫌砍人後跑路，9年後因詐騙案遭逮後返台受審。（圖／記者邱中岳翻攝）

而警方指出，蕭姓嫌犯逃往越南後，在2013年成立詐騙機房，並提供資金給機房運用，並在7月份一舉搗破該詐騙集團，並循線在12月中旬逮人，最後在27號由越南警方將蕭嫌移交給刑事局遣返回台。

警方還查出，另外1名黃姓主嫌，在2017年於拉脫維亞成立詐騙機房，主要詐取2岸民眾金錢，警方與拉脫維亞警方合作，還查扣價值3千萬元藍寶堅尼跑車一部，當時也遣返110人返台受審，但唯獨黃嫌仍逃往菲律賓躲藏。

▲黃姓男子（中）涉嫌在拉脫維亞成立機房，遭查獲後逃往菲律賓仍遭警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日後透過菲律賓警察聯絡官追查，發現黃嫌躲藏在菲律賓準備持假護照想逃往他國之際將人攔下，暫時收容在菲律賓移民局內的外國人收容所，經菲律賓警方調查完畢後也在27日遣返回台受審。

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