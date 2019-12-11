H奶劉樂妍罵統促黨導演「王八蛋」挨告　開庭她狂飆：他是垃圾、人渣

記者孫于珊／台北報導

前女F4團員之一、被泛綠人士稱「女版黃安」並稱號H奶的女星Fanny劉樂妍，因在微博上痛罵導演關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」等語，涉嫌公然侮辱罪及加重誹謗罪，被關導怒告妨害名譽。台北地院11日上午開庭，劉樂妍在庭上一度爆走！狂罵關導是「垃圾、小偷、人渣、老賴（指欠錢不還者）！」更強調自己「陳述的都是事實」，堅決否認犯行。

▲Fanny劉樂妍在微博辱罵導演關驊「王八蛋」等語挨告，開庭再爆走怒批：他是拉機、人渣！（圖／記者孫于珊攝）

劉樂妍身穿白底圖案寬鬆上衣，帶著一副籃框眼鏡及口罩，以樸素簡約風格出庭。對於關驊曾表示，他是「導演」非「製作人」，錢根本不該他發一事，劉樂妍說，她是「老藝人」了，從事演藝工作15年，幾乎都是跟導演請款，導演是第一線接觸工作人員者，負責工作上的洽談、支薪等事宜；而製片則是負責找金主投資，所以製片人會將錢跟案子給導演，讓導演去處理。

劉樂妍還表示，因擔任劇組化妝師的妹妹李松真遭關驊欠了7、8千元，關還跟妹妹說，他把製片給他的錢，「拿去繳房租了！」講到這裡，劉樂妍不禁痛罵「他是個垃圾、小偷！」擅自「挪用」公款！還說，關驊不只欠妹妹錢，還欠很多人錢，「他就是個老賴啊！」「到處跟名人拍照，因在台灣騙到不能再騙了，想到北京繼續騙！」所以他才發文「揭弊」，提醒大家別再受害。

▲劉樂妍以「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？」為題，在文中罵導演關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」等語而挨告。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

整個開庭過程，劉樂妍有時激動到免不了肢體語言輔助，痛批關導的不是；有時對於法官提問如目前工作狀況、經濟來源為何？她則有令人傻眼、不正經的回答，說自己無業，「喝西北風啊～」等語。而她最後強調，「希望大家有眼睛可判斷關是個人格有問題的人！」

劉樂妍的律師則指出，關驊是中華統一促進黨成員，在外欠錢若被追債，就會打著統促黨總裁「白狼」張安樂名號，讓人不敢追債；至於劉樂妍在微博上所言有公益性，雖然用詞較尖銳，但仍屬憲法保障的言論自由，請求法院諭知劉樂妍無罪。而法官審結後，將訂12月31日宣判。

另外，劉樂妍在庭外受訪時秀出文件稱，2015年時，遭食品公司江姓主管電話性騷，案經士林地院審理後，判江男須賠3萬，但至今仍未賠償，她將一併向法院聲請強制執行。

▼劉樂妍的律師指出，關驊是中華統一促進黨成員，會用其身分讓人不敢追債。（圖／記者孫于珊攝）

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