男友沉迷手遊養小孩　她氣炸1句「找我就好了阿」...下秒羞爆！

▲她本想大聲喝斥男友，卻意外說出臉紅心跳的羞恥宣言。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有女網友發現，另一半沉迷使用手機，追查之下居然還和保胎丸（安胎丸）有關，本以為是鄉土劇式的背叛戲碼，好在攤牌時刻明白只是養虛擬小孩的手遊。但在吃醋又氣急攻心的情境下，她竟脫口而出「想要孩子找我就好了阿」，瞬間又成了限制級偶像劇。

女網友29日在Dcard貼文，提到上周五一如往常下班後去男朋友家，結果這次氣氛不太尋常，他一直在用手機不太理人，「我閒著沒事，就跟他借電腦用，想說逛逛Youtube或聽KPOP。」沒想到開機打開瀏覽器，出現一個網頁搜尋結果，內容是「保胎丸」！

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她瞬間感到震驚和懷疑，畢竟平常都有做好防護措施才對，儘管默默的把網頁關掉去逛Youtube，腦袋止不住胡思亂想，揣測著各種的被背叛的可能。隔天，她起床時看到男友正在用手機，隱約聽到神秘關鍵字「流產」，馬上睡意全消，氣得衝過去逼問，「欸什麼流產，你在幹嘛？」

一陣針鋒相對，女網友自然也把保胎丸搬出來質問，吵了一會兒真相大白，原來只是男友玩的手遊內容。「你養虛擬的小孩？」「對！」她感到一陣尷尬和無言，沒想到現在遊戲居然還包含了流產、保胎丸等設定。雖然悲劇沒發生，但仍是有點吃醋，接著迸出一句沒經過大腦的驚人發言，「想要孩子找我就好了阿，幹嘛養虛擬的？」

話一脫口，女網友馬上就後悔了，當下真是恥度破表，而男友自然是露出不懷好意的表情，開心表示「好阿，那我以後就不戴了！」她隨後用力揍了另一半一拳，後悔著怎麼會說出這種衝動話，但又有一瞬間覺得自己很帥、很霸氣，「或許我很適合當男生」？

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