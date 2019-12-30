影／辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　韓國瑜霸氣「轉頭就走」網全看傻

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選辯論會昨（29）日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜炮口對準媒體，接連點名《蘋果日報》、《中央社》、《三立》等媒體。辯論會一結束，蔡英文、宋楚瑜和主持人陳信聰握手，韓卻忙著收拾道具；3人合照後，蔡、宋並肩走下台與媒體寒暄，韓只快速對《中國時報》揮了手，隨即轉頭走人。

這場辯論會一結束，《公視》主持人陳信聰引導3位候選人大合照，本在收拾手板等道具的韓國瑜慢了半拍來到台前，完成最後的合影環節。隨後蔡、宋很有默契說著悄悄話，並肩走向台下，與「4報1社」代表寒喧握手。

▲《公視》主持人陳信聰結尾後上台，韓國瑜正蹲地收拾道具。（圖／公視提供）

這時韓國瑜快步走向台下的《中國時報》副總編輯白德華座位，快速揮了手同時向其他媒體行拱手禮，不等到他人做出反應，旋即掉頭走人，白德華本想起身握手只能又坐了回去。影片最後，可以看到蔡、宋與現場媒體有說有笑，氣氛甚是歡快，就韓1人在台上默默收拾，讓韓競辦總發言人王淺秋出來答謝。

網友在PTT發文，提到韓國瑜把所有媒體、記者得罪光，還表現出沾沾自喜的樣子，「跑下台覺得自己是英雄，結果沒有要理他，只好自己摸摸鼻子回到台上收拾道具。」他認為，這一類自我感覺良好的人「真的是奇才」，不過現實中卻只是邊緣人。

不少鄉民都是事後才發現這段漏網鏡頭，「這辯論會真的對他很扣分」、「笑死，蔡宋一起聊天走一起」、「東西自己收 ，韓國瑜果然很親民」、「只有中時榮幸被韓說再見」、「剩沒幾天還一直得罪人，嫌敵人不夠多。」

▼蔡英文、宋楚瑜和媒體有說有笑，韓國瑜快閃成了邊緣人。（圖／公視提供）