辯論會／韓國瑜口誤「柯P總統」　忙改口：要等2024看他有沒有機會

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會在29日登場，國民黨候選人韓國瑜在交叉詰問階段時，引述台北市長柯文哲過去說過的話，「他說過去一年2018年民進黨慘敗，民進黨沒有半點進步，除了網軍有進步」。沒想到，韓國瑜不慎口誤，稱柯文哲為「柯P總統」，但察覺後也連忙改口是柯P市長，「不是柯P總統，要等2024年看他有沒有機會」。

韓國瑜在第三輪的交叉詰問中，繼續將砲管對準民進黨候選人蔡英文，質疑近來讓民進黨深受困擾的網軍問題，過程中，他引用柯文哲言論，但一開口就「口誤」，稱柯文哲為「柯P總統」，接著才連忙改口說，「柯P市長，不是柯P總統，要等2024年看他有沒又機會」。

韓國瑜表示，柯文哲說過，過去一年2018年民進黨慘敗，民進黨沒有半點進步，除了網軍有進步，「柯P說了跟我一模一樣的話，新潮流不倒台灣不會好，民進黨執政把司法當工具，這樣對台灣人民好嗎？」

「為什麼我要把柯P的話講出來？」韓國瑜說，不管喜不喜歡他，柯文哲講的話都是發自內心的實話，蔡英文總統，妳要怎麼交代？台灣人民用4個字「苦忙煩亂」形容妳的執政，如果妳連任，未來4年台灣人民會過得多麼更辛苦？

▲2020總統大選電視辯論會，公視。（圖／公視提供）

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