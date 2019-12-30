邋遢女室友裸體煮飯！房東返家撞見　她氣罵怎不鎖門

▲室友衛生習慣差勁，原Po受不了決定將她趕出去。（示意圖／pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

在外租房子時最怕遇到「雷隊友」，一名在加拿大念書的華裔學生日前在《約克論壇》上訴苦，她將隔壁房租出去，以為室友個性不錯，是個好相處的人，沒想到才兩個月的時間，原PO就受不了。室友生活習慣邋遢，東西亂丟不愛乾淨，還將她鎖在門外。

根據《留園新聞》報導，原PO跟原室友年齡相近，見過面後覺得這女生個性好，因此決定把房子租給她。一開始室友跟原PO借廚具使用，使用完後不僅不洗碗，還會把廚餘留在碗裡，導致原P後來常常叫外送。有一次室友趁著原PO出門拿外送的時候，將大門反鎖不讓原PO進入，只好找來鎖匠幫忙開門，兩人正式「撕破臉」。

原PO後來找人來協調，希望可以跟室友和平相處，但室友依舊不改壞習慣，垃圾滿了不處理，還往水槽丟導致堵塞，吃完的食物也都丟在桌上不清理，還誣賴原PO闖進她的房間偷東西，「想要什麼東西自己說，不要趁人不在家偷偷摸摸。」

最後讓原PO受不了的是，某天中午她回家時發現室友裸著身體在廚房煮飯，咒罵原PO不鎖門，任何人都可能闖進來，讓原PO下定決定，無論如何都要將她趕出去。種種惡劣行為，網友看了直呼「女生髒起來比男生可怕多」、「衛生習慣太差了！」