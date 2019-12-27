羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

▲前立委羅淑蕾參團到加拿大旅遊，不滿蔡姓女團員回國後，向媒體爆料她「耍大牌」，提告求償。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

前立委羅淑蕾於2017年參團到加拿大旅遊，同團的蔡姓女團員事後向媒體爆料羅淑蕾集合不準時、更改行程，讓羅淑蕾特地召開記者會澄清，並以蔡女指她「耍大牌」提告妨害名譽，經北檢調查後不起訴。羅淑蕾另提民事賠償，北院12月27日開庭，雙方律師將回去詢問和解意願，本案於2020年2月4日續審。

蔡女2017年回國後找媒體爆料，指羅淑蕾一行21人和她們10人併團，對方仗著人數多又有「前立委」隨行，不但行程中處處指揮，連原本要在加拿大阿岡湖划獨木舟，都因羅淑蕾一行人覺得太危險而取消，而在波士頓鴨子船行程中，又因對方集合不準時，害大家餓到快9點才吃飯。

羅淑蕾特別召開記者會澄清，稱當時親眼看人從獨木舟落水，附近又沒有救生員，她是基於安全才請導遊換行程，更沒有「耍大牌」讓其他團員乾等，事後也向蔡女提告。

檢方調查時，認為蔡女只是抱怨行程受影響，沒提到貶損羅淑蕾的內容，依罪證不足不起訴，羅淑蕾不服，已向法院聲請交付審判，目前仍無結果；民事部分，羅淑蕾向蔡女求償並要求登報道歉，蔡女律師希望等看到交付審判的結果後，再繼續審理，雙方都將回去詢問當事人，是否有和解意願。本案於2020年2月4日續審。

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