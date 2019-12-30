正妹店員轉身被強抓腰…她急掙扎爆哭！色男辯：不小心碰到的





▲男子假借送洗床組對洗衣店女店員伸鹹豬手。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

進行癌症化療的蔡姓男子出院後到洗衣店，假借送洗床組，對年輕女店員小蕙（化名）伸出鹹豬手，趁對方去櫃子裡拿取先前送洗的床單時，從背後伸出雙手抓住女子腰部，小蕙急忙脫身，他才住手，嚇得對方躲到角落大哭，路過行人察覺有異才連忙替女子報警。新北地院審理，認為蔡男意圖性騷擾，判拘役55日，得易科罰金5萬5千元。



判決指出，剛出院的蔡男2018年9月12日下午前往新莊一間洗衣店送洗床組，趁小蕙轉身去衣櫃裡拿出他上次送洗的床單時，先以胸部靠進對方背部，再伸出雙手抓住女子兩側腰部，嚇得小蕙大哭急著閃到旁邊，事後還若無其事地借廁所揚長而去。

蔡男辯稱，當時他剛出院，是因為身體不舒服急著要拿床單，才會雙手碰到對方腰部。小蕙則指控，男子先前就曾亂摸她，因此都會小心翼翼的，再加上店內監視器拍下全部過程，確認蔡男犯性騷擾。新北地院認為，蔡男乘女子不及抗時，隨意觸摸腰部，依性騷擾罪判拘役55日，得易科罰金5萬5千元。



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