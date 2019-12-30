假檢警真詐騙警郵合作阻詐　台南婦人：差點不知道怎麼過年

▲台南市警白河分局與郵局行員，合力攔阻郭姓婦人被假檢警真詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，民眾成為詐騙集團目標，家住台南後壁區郭姓婦人，日前接獲詐騙集團電話佯稱積欠電信費未繳，涉嫌販毒及洗錢案並偽裝檢察官讓其信以為真，欲提領30萬現金，所幸白河警方及時攔阻，順利保住郭婦錢財。

台南市警白河分局後壁分駐所所長林義傑、警員魏修翊日前在分駐所內，見一婦人提著一袋錢神色慌慌張張跑進來，直喊著「警察先生、警察先生、我接到士林地檢的電話說我涉嫌洗錢，晚上要開庭叫我先領戶頭的錢出來，我是不是遇到詐騙集團？」，林所長及魏員隨即安撫婦人情緒並詢問詳細狀況。

經了解該婦人稱日前接獲「中華電信人員」來電說她積欠2萬多元之電信費未繳納，而後又有「警方」來電稱她涉嫌販毒及洗錢案件須報請士林地檢指揮偵辦，再由「自稱士林地檢」致電要求郭婦至郵局提領30萬現金，每10萬元中抽出3張千元大鈔將鈔票號碼報給他，並將派員至其家中取款，並查扣存款簿跟提款卡，過程要求絕對保密且持續保持通話，否則將涉嫌洩密罪，郭婦驚嚇過度立即至郵局提領，郵局經辦人員多次關懷提問領錢用途是否需警方協助，郭婦均堅稱係修繕自家房屋用並要求經辦人員盡速辦理，歹徒電話中指示郭婦將金錢交給路口一部銀色轎車內之人即可，郭婦因郵局人員再三之關懷提問，才起疑問道為何不是開巡邏車來取款，對方回答係以保密為由，郭婦驚覺有異，即以尿急為由要求其稍後，並立即騎車至派出所詢問，而經警方解釋始發現遭詐騙。

林所長及魏員見郭婦獨居，2名女兒均於北部工作，擔心她再遭詐騙，即建議郭婦先將現金存款簿跟提款卡暫存於派出所槍械室內，翌日再由警方陪同她至郵局回存並變更提款卡密碼，郭婦非常贊同並感激警方此舉，而後由警方護送其返家休息。郭婦之女兒接獲通知心急致電關心，於知悉母親平安及警方處理情形均讚嘆現在的警察真的不一樣。

白河分局分局長朱信憲表示，防止詐騙絕無假期，呼籲民眾如有接到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理；且警方已與各金融機構建立關懷提問之守護門，一同來保護民眾之財產，防止詐騙案件發生。

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