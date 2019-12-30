他們為改風水偷「24公斤長城磚」　迷路凍爆報警求助秒落網

▲慕田峪長城。（圖／記者陳俐潔攝）

記者馬叔安／綜合報導

河北廊坊有兩名男子為求風水改運，於26日跑到北京懷柔區慕田峪長城，企圖從山上搬兩塊長城磚回家，結果根本還沒爬到長程，就迷路被困在山中，只好主動報警求助，也因此落網。所幸最後在警方的護送下，兩人安全下山，也受到了警方的批評教育。

根據《江蘇新聞》微信公眾號報導，兩名男子分別為1993年和1999年生，在河北廊坊開了一家公司，來爬上城想拿兩塊磚放家裡改善風水，他們還稱，自己平時也進行消防培訓。

從河北廊坊開車到懷柔，中午在農家樂吃了午飯，下午3點左右，兩人告知服務員要去爬慕田峪長城，順便拿塊長城磚，放家裡鎮宅轉運。

當天下午5點半左右，當地消防中隊接到了110轉來的一起警情，員警稱兩名男子因迷路被困慕田峪長城附近的山中，聯繫上兩名男子後，二人說自己沒有受傷，就是又冷又餓。山中積雪還未融化，再加之天黑路險，一路上盡是垂直的峭壁，晚上10點左右，消防終於找到了兩名男子。

兩人被找到時，被困在一處高達五六十米的懸崖上，救難人員發現了他們拿的袋子，質問他們一塊長城磚48斤（約24公斤），難道他們是想用袋子來裝磚頭？其中一名男子一度聲稱他們是上山撿垃圾的，然而其實他們根本還沒爬到長城，最後二人坦承想偷磚頭，被員警帶回。

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