國立大學論文崩壞！航管系寫美甲、老街懷舊　會計系寫地理風水

▲國立海洋大學近年航管系有多筆都寫不符專業的論文 。（圖／國立海洋大學提供）



記者許展溢／台北報導

私立中州、建國科技大學遭爆機械所、電子工程所碩士論文寫夜市、命理還有噴泉紓壓等不符專業才不久，現在又傳出國立大學航運管理學系、會計學系竟寫起美甲、老街懷舊和地理風水等一連串荒謬論文。

《ETtoday新聞雲》上國家圖書館查詢發現國立海洋大學航管系，近幾年就有好幾筆不符專業的論文，包括美甲消費者顧客忠誠度、法人說明會資訊揭露對股票影響、智能客服在電子商務平台應用、新北市老街懷舊行銷、線上訂房網站消費體驗。

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還有銀行行員情緒智能、旅遊動機和資訊搜尋與體驗、壽險業客戶管理影響、房地合一稅房市價格與交易量影響、名人教師及學校形象對學生就讀意願、線上影音服務付費意願、廣告名人代言行銷策略和探討使用者對大螢幕手機的接受度等。

▲國立海洋大學航管系、彰化師範大學會計系論文寫美甲、地理風水。（圖／翻攝國家圖書館）*點圖可放大



以上論文還不是航管系全部，而不僅海大，國立彰化師範大學也遭爆會計學系，竟寫起「地理風水運用科學堪輿探討居住環境」。海大校長張清風向《ETtoday新聞雲》說明，這是個案，上星期已發文給各系所，尤其碩專班，要求老師必須注意。他強調學校會進ㄧ步了解、調查，未來會做管控，避免各系所論文有不符專業情況。

教育部表示，針對學校系所被檢舉學生學位論文與專業領域不符之處理，教育部除邀集該系所所屬領域學者專家檢視外，會責成學校循校內相關程序與機制，審查有無偏離專業領域之情事。教育部也提，為維護學生受教權益，如學校教學品質與論文把關機制確有嚴重缺失，教育部會依相關規定嚴懲，如將該系所停招、減招或扣減學校獎補助款。另教育部會將學校論文品質管控機制列入後續新增系所、招生總量及相關補助案之重要參考依據。