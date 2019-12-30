台灣基進封關民調！韓國瑜和國民黨都跌破16%　蔡英文43.1%「坦克式輾壓」

▲台灣基進公佈封關民調 。（圖／台灣基進提供）

記者洪靖宜／高雄報導

2020選戰倒數12天，台灣基進30日公布封關民調，在總統支持度方面，蔡英文拿下43.1%、韓國瑜15.8%、宋楚瑜8.2%；不分區政黨支持度上，民進黨23.0%，國民黨15.7%，民眾黨7.5%，時代力量5.1%，台灣基進3.6%，親民黨1.8%，綠黨1.6%，其他政黨6.2%，其中高達35.5%的受訪民眾則未明確表態。



台灣基進發表封關民調，在總統支持度方面，蔡英文拿下43.1%、韓國瑜15.8%、宋楚瑜8.2%；政黨票支持度方面，民進黨23.0%，國民黨15.7%，民眾黨7.5%，時代力量5.1%，台灣基進3.6%，親民黨1.8%，綠黨1.6%，其他政黨6.2%。高達35.5%的受訪民眾則未明確表態。

不分區政黨支持度上，民進黨23.0%，國民黨15.7%，民眾黨7.5%，時代力量5.1%，台灣基進3.6%，親民黨1.8%，綠黨1.6%，其他政黨6.2%，其中高達35.5%的受訪民眾則未明確表態。台灣基進指出，政黨票支持度若扣除未明確表態，佔表態民眾部分（視為得票率）民進黨獲35.7%，國民黨24.3%，民眾黨11.6%，時代力量7.9%，台灣基進5.6%，親民黨2.8%，綠黨2.5%。

▲台灣基進公佈封關民調 。（圖／台灣基進提供）

此次台灣基進也調查受訪民眾收看總統選舉電視辯論會狀況，52.1%受訪民眾表示有收看，但僅有3.5%在觀看辯論後想要改變支持對象。投票意願方面，有高達80.2%的受訪民眾表示會去投票，9.7%不會投票，9.6%則未決定。

台灣基進指出，韓國瑜與國民黨民調雙雙跌破16%，已顯示國民黨政黨經營與總統選戰策略已高度偏離台灣社會的期待。但也呼籲「哀矜勿喜驕兵必敗」，僅管國民黨總統政黨支持度持續下探新低，但台派陣營仍需保持謹慎的態度堅定投票，切勿因為局勢樂觀就不出門投票，呼籲選民一定要衝高投票率。

▲台灣基進委託民調公司做調查。（圖／台灣基進提供）

