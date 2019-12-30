餓到吃野草果腹！他翻身變「億萬老闆」　神逆襲故事曝光

▲宗次德二曾餓到只能吃野草果腹，但靠著努力讓人生反轉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本石川縣一名男嬰，出生時被父母拋棄，直到3歲時才被收養，沒想到養父好賭成性，讓他只能靠吃野草度日，但他並沒因此放棄人生，透過自身努力終於變成身價百億的大人物，也就是「CoCo壹番屋」的老闆宗次德二。
據日體《livedoor》報導，宗次德二出生於1948年，被父母拋棄後被送往兵庫縣尼崎市的孤兒院，3歲才被經營雜貨店的夫妻收養；沒想到，養父染上賭博的惡習，除了將家產敗光之外，也讓妻子負氣離家，而宗次德二的生活也就此陷入困苦的情況。
由於家中沒錢，宗次德二只能靠著蠟燭照明，肚子餓時去採些野菜、野果來果腹，甚至為了討父親開心，會去撿菸頭給養父解解菸癮。
當宗次德二15歲時，他的養父罹患為癌病逝，他在高中畢業後進入房地產公司任職，結識了妻子。兩人25歲時在郊區創業開了名為「BACCHUS」的咖啡店，因店內會販售妻子煮得咖哩而聞名。
ココイチ創業者、宗次徳二さんインタビュ— Nakagawa (@nakagawa_fbbiz) August 23, 2019
不動産業のかたわら安定のためにココイチの原点となる喫茶店を開店と。小さく初めて大きく育てるの見本だー
CoCo壱番屋の創業者「15歳までローソク暮らし」からの逆転 #ldnews https://t.co/ug3w7JvOUZ
5年後，宗次德二與妻子開了咖哩專賣店「CoCo壹番屋」，主打飯量、辣度及配菜都可以客製化，瞬間獲得不少顧客喜愛，讓分店迅速擴展，9年後（1978年）全日本便有80間分店，1988年更增至500間。
宗次德二在53歲時決定退休，將經營權轉交給下屬，並於2015年把23.17%的股權賣給「House食品」，獲得220億元的資金，但夫妻倆生活依然簡單低調，並多次投身於公益活動，讓不少人敬佩。