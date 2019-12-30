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餓到吃野草果腹！他翻身變「億萬老闆」　神逆襲故事曝光

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▲▼街友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宗次德二曾餓到只能吃野草果腹，但靠著努力讓人生反轉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本石川縣一名男嬰，出生時被父母拋棄，直到3歲時才被收養，沒想到養父好賭成性，讓他只能靠吃野草度日，但他並沒因此放棄人生，透過自身努力終於變成身價百億的大人物，也就是「CoCo壹番屋」的老闆宗次德二。

據日體《livedoor》報導，宗次德二出生於1948年，被父母拋棄後被送往兵庫縣尼崎市的孤兒院，3歲才被經營雜貨店的夫妻收養；沒想到，養父染上賭博的惡習，除了將家產敗光之外，也讓妻子負氣離家，而宗次德二的生活也就此陷入困苦的情況。

由於家中沒錢，宗次德二只能靠著蠟燭照明，肚子餓時去採些野菜、野果來果腹，甚至為了討父親開心，會去撿菸頭給養父解解菸癮。

當宗次德二15歲時，他的養父罹患為癌病逝，他在高中畢業後進入房地產公司任職，結識了妻子。兩人25歲時在郊區創業開了名為「BACCHUS」的咖啡店，因店內會販售妻子煮得咖哩而聞名。

5年後，宗次德二與妻子開了咖哩專賣店「CoCo壹番屋」，主打飯量、辣度及配菜都可以客製化，瞬間獲得不少顧客喜愛，讓分店迅速擴展，9年後（1978年）全日本便有80間分店，1988年更增至500間。

宗次德二在53歲時決定退休，將經營權轉交給下屬，並於2015年把23.17%的股權賣給「House食品」，獲得220億元的資金，但夫妻倆生活依然簡單低調，並多次投身於公益活動，讓不少人敬佩。

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