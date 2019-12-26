快領年終卻慘遭公司「無故解雇」…他買彩券解氣中4千萬樂歪：悲劇秒變喜劇！

▲過年前無故被辭退，讓羅男無奈之下買了張彩券解氣，沒想到最後竟中了大獎。（圖／達志影像／示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名羅姓男子本（12）月中突然被公司老闆告知「明天不用來了」，心情鬱悶之下剛好路過彩券行，於是花了10元人民幣（約新台幣45元）買一張彩券解氣，沒想到最後竟中了895萬元人民幣（約新台幣3千8百萬元）大獎，讓他樂歪直說，「原來這是一場喜劇呀！」

據《澎湃新聞》報導，家住浙江省寧波市的羅男透露，自己是一位普通工人，除了工作無趣外，收入還不高，經常要輪三班；由於作息時間不固定，加上家庭瑣事繁多，所以他平時就靠著釣魚和買彩券這兩個嗜好拋開壓力。他也說，從9年前開始就維持著買彩券賭運氣的習慣，每次花費也都控制在10元人民幣（約新台幣45元）左右，讓經濟條件不夠闊綽的他，每天為生活增添一絲希望。

報導指出，本（12）月15日，剛加完班的羅男突然被老闆叫到辦公室裡，對方劈頭就說「明天去財務部門結帳，以後不用來上班。」這項消息讓羅男當場嚇得六神無主，因為就快領年終了，卻無故收到辭退消息，他只好拚命和老闆解釋「自己沒有做錯什麼，為什麼要這樣對我？」但對方卻回答，「我也很難啊，相互理解吧！」

▼羅男對於突如其來的消息感到錯愕，就連被辭退的原因都不清楚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

羅男眼見事情沒有轉圜餘地，只好將座位物品收拾好走人，回家途中路過一間彩券行，他便買了張「雙色球」彩票解氣，「以前一般號碼都是自己選的，畢竟買了這麼多年了，多多少少也懂一點。」但他這次卻沒這麼做，而是讓電腦隨機選號。

隔（16）日凌晨，因為失業而失眠的羅先生滑著手機，並且不斷將開獎資訊的頁面重新整理，直到號碼出來後，他趕緊拿出彩券兌獎，沒想到兩邊的號碼竟然完全一樣，讓他樂不可支地趕快到兌獎中心領取大獎。據悉，羅男總共中了895萬元人民幣（約新台幣3千8百萬元），他一邊填著兌獎收據一邊笑著說，「太開心了，本以為昨天發生的事是一場悲劇，沒想到是一齣喜劇。」

▼羅男利用電腦選號買下一張彩券，幸運地讓自己鹹魚大翻身。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完後紛紛直呼「太幸運了」，「我願意做乾兒子啊！」、「看來這要感謝老闆給的壓力了」、「為什麼不是我？」、「好事都在別人身上了」、「好羨慕！恭喜！」；也有人說，「這是彩券行的廣告吧」、「看來彩券滯銷賣不好，所以又要業配」、「不要再騙了，下一則新聞」、「過年快到囉，想讓大家拿錢出來玩是吧？」。

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