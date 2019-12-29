超商買微波食品　送上餐桌雞蛋突爆炸…他遭蛋黃噴眼「瞬間失明」

▲男子超商買微波食品，準備要吃時雞蛋突然爆炸。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）



記者柯振中／綜合報導

便利商店有許多微波食品，不少人會將這些食品拿來當正餐。不過浙江杭州38歲的徐姓男子日前在超商買了微波食品，才剛加熱完，正準備要打開來吃，裡面的雞蛋卻突然爆炸，噴濺到他的眼睛，導致他當場失明，所幸就醫檢查後視力順利恢復了。

綜合陸媒報導，徐男28日送老闆去錢江世紀城望京商務中心參加活動，結束後想吃點東西，就到附近的便利商店買了一份叉燒麵，裡面有半顆切開的蛋，結完帳後由超商店員加熱，再把食物端給他。

沒想到才剛把包裝拆開，拿起筷子準備開動時，裡面的半顆雞蛋突然爆炸，蛋黃、蛋白瞬間噴濺他的眼睛、眼皮，讓他當場感到非常灼痛，大叫了起來。店員發現情況，立刻打電話叫救護車，送徐男到最近的醫院救治。

▼男子的微波食品加熱後，送上餐桌突然爆炸。（示意圖／ETtoday資料照）



所幸將蛋黃取出後，徐男順利恢復視力，但醫師仍叮囑他，需要休息一個禮拜，「醫生做檢查的時候，發現我眼皮表面有一小塊皮膚被蛋黃炸掉了，這裡離我的眼球就差幾毫米，差一點，我的眼珠可能就會出事。」



就醫完畢後，超商店員向他承諾，會請廠商聯繫，協調後續的事宜，但他仍沒有等到答覆，因此感到相當生氣，「我就微信上聯繫了營業員，隔了二十多分鐘，廠商聯繫我說願意賠一周誤工費，我問他能不能賠精神損失費，他直接說不能，也沒道歉。」

廠商的回答讓他覺得相當敷衍，因此決定投訴媒體。他提到，這次是他運氣好，如果運氣再遭一點，一輩子就會受到影響。對此，當天值班的店員表示，微波食品的加熱有一訂標準，昨天有按照標準加熱，不曉得為何會發生這種情況。

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