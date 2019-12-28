男撂話「有好戲看」…北投套房氣爆瞬間曝光！門板噴飛　女逃生不及成焦屍

記者邱中岳／台北報導

北投1處民宅28日凌晨傳出爆炸聲後竄出火舌，造成1名女性住戶當場燒成焦黑身亡，而監視器也拍下女子返家後沒多久，整個攝影鏡頭突然晃動，且女子的住處門板也遭炸飛，屋內隨即冒出熊熊火勢。

▲北投1名女子返家後沒多久竟發生氣爆當場燒成焦屍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，53歲的陳姓女死者與55歲的林姓男友住在北投中和街一間出租套房內，28日凌晨2時許，陳女返家後未再外出，沒多久就發生氣爆，而當時在場的陳女也當場逃生不及遭燒死；在案發前夕，現場還有另名可疑的劉姓男子嗆聲「等下有好戲看」，隨後旋即逃離。

事後警方循線聯繫上該名經營撞球場的劉男，劉則澄清，當時已經發生火警，正好人要離開現場，認為待會一定會有很多媒體以及圍觀民眾，所以才會說出這句話，且也不認識樓上鄰居。

▲北投民宅氣爆炸飛房門，猛烈火勢釀1死。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，死者陳女平時在北投市場擺攤賣火鍋料，同居的林姓男友則是計程車司機；27日晚間6時許，林男外出飲酒，陳女在家等待許久不見男友返家，因此傳Line詢問，得知男友在外買醉後，氣得傳訊「你去死啦！」隨後林男再回撥電話，已經無人接聽。

警方調查，林男外出喝酒到凌晨，直到接到通知才返家；而在家的陳女，氣爆前也喝得爛醉。警方目前懷疑現場是瓦斯氣爆，但確切狀況還是要等消防局火調科進一步採證後釐清事發原因。

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