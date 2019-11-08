「我是青埔人」超熱血　高鐵桃園站捐血人數創新紀錄

▲「青埔人」超熱血。（圖／高鐵桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

超感動的，捐血現場人潮多，青埔人好熱血！位於桃園青埔特區內的高鐵桃園站8日舉辦捐血活動，活動前夕，「我是青埔人」臉書社群po出此一訊息，青埔人熱絡響應，共有299人參與，總計募集434袋熱血，突破了桃園站舉辦捐血活動以來的新紀錄，讓車站頓時變成愛心滿滿的大平台。

▲高鐵桃園站捐血人數創新紀錄。（圖／高鐵桃園站提供）

高鐵桃園站站長王稔慈表示，「寒冬送暖、捐血傳愛」活動，自2012年推出以來，今年已邁入第8年，每年舉辦都受到員工、旅客、社區居民的大力支持，藉由全台高鐵站接續舉辦，讓愛心延續不間斷。

▲▼高鐵桃園站捐血人數創新紀錄。（圖／高鐵桃園站提供）



而最令人感動的是，8日的捐血活動更是創下往年桃園站的紀錄，讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更滿載著愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的交通運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！

據了解，台灣高鐵日前將8日捐血活動，Po在站區內的「我是青埔人」臉書社群後，回應熱絡，而由在地民眾的響應更可見臉書社群發揮公民參與的力量。台灣高鐵表示，天氣日漸轉涼，歲末年初是醫療院所血庫告急之際，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，投入愛心不落人後，自11月1日於高鐵總公司（南港軟體園區）起跑，透過各站接力的方式，在沿線11個車站巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。

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