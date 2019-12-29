愛貓走失！她求寵物溝通師幫找「半小時噴1000元」　監視器畫面打臉了

▲台北寵物飼主怒控知名寵物溝通師是詐騙。（圖／東森新聞）

記者黃君瀚／綜合報導

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台北一名女姓飼主指控，上月愛貓走失，她急忙找網路上小有名氣的寵物溝通師協助找尋，對方宣稱能與寵物對話，半小時就收費1000元，沒想到拖了近1個月才成功尋回，事後調閱監視器影像，發現溝通師根本鬼扯，貓咪完全沒去對話中的那些場所。溝通師則強調，她真有能力與寵物連結，這種事和神鬼一樣「有人信，有人不信。」

《東森新聞》報導，女飼主指控，上（11）月22日有著黑點棕色花紋的家貓Candy突然失蹤，她情急之下找上了有名的寵物溝通師，對方臉書上大方公開各式服務報價，其中包含「走失寵物協尋」，1小時收費1000元，限1隻寵物，且只能使用FB及LINE線上諮詢，直到找到寵物為止，「但寵物已為他人眷（豢）養或死亡即為結案。」

女飼主說，她半個小時花了1000元請溝通師跟寵物溝通，換來的卻是亂掰的話術，諸如以下說詞，「你那邊有自助餐或火鍋店嗎？」、「我不確定是火鍋店還是自助餐」、「牠跑去人家房子後院玩了」、「沒有，牠說在家附近」。

「她（寵物溝通師）根本就在呼攏人，就隨便講個環境，然後隨便講個地方，讓你跟無頭蒼蠅一樣，一直到處找。」飼主憤怒表示，花了3個禮拜，直到12月中才終於在附近地下停車場找到Candy，事後調閱了監視器驚覺，愛貓根本沒去溝通師說的那些地方！

飼主起先相信寵物溝通師，走訪了自助餐、火鍋店、別人家後院和公園，結果自然是遍尋不著，「貓咪從走失那天就是走進大樓裡面，就沒有再出來了，你跟我說牠在別人的廚房裡面，然後別人給牠東西吃，牠早上還有去公園，根本就沒有這些事情，都是她（寵物溝通師）編造出來的。」

飼主氣憤難平，一口咬定溝通師亂回答、隨便講、隨便掰，根本沒有與寵物對話的能力。另一名投訴人則說，這位寵物溝通師還宣稱能靠水晶進行能量治療，「她是醫師嗎」？

臉書上粉絲超過5千人的溝通師喊冤，強調她真的有能力與寵物連結，絕對不是詐騙，「超過26天你覺得那隻貓還能存活嗎？另外我找回寵物的案例是非常多的，當然這個部分就跟神佛一樣，有的人信、有的人不信。」