金融人才掌地方領導職　路透：陸人事改組政治局一半將替換

▲北京人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安／綜合報導

《路透社》27日報導，大陸國家主席習近平自2018年以來，已在全國31個省市自治區的領導崗位上，任命了12名國有金融機構或監管部門的前高管，其中包括北京市副市長殷勇和山東省副省長劉強，殷勇曾是大陸央行副行長，劉強則曾在多家大陸國內大型商業銀行任職。

報導指出，中國大陸正在籌備2022年的人事改組，到時候政治局25個成員中的約有一半將被替換，其中包括負責領導經濟改革，同時兼任中美貿易談判的首席談判代表的副總理劉鶴。

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透）

報導強調，以往金融高管很少被委任到領導崗位上，習近平在2017年開始強調金融專業的重要性，他在一次維護國家金融安全會議上說，「領導幹部特別是高級幹部，要努力學習金融知識，熟悉金融業務。」

報導稱，目前正值中國大陸經濟增速放緩至近30年來最慢，政府基礎設施投資也有所下降，新華社在本月由習近平主持的一次重要經濟會議之後表示，「我們需要準備好應急方案。」

今年9月，現年53歲的原中國工商銀行副行長譚炯調任貴州省副省長，於此之前，1990年代初，大陸國家副主席王岐山就曾出任中國建設銀行行長。