中共中央民主生活會　習近平指示：管好親友和身邊工作人員

▲中共中央政治局26至27日召開民主生活會。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者劉亭／綜合報導

中共中央政治局26至27日召開專題民主生活會，習近平主持會議並發表重要講話，要求政治局的委員們「要從嚴要求自己，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友。要從自身做起，不斷自我淨化，修身律己、廉潔齊家，管好親友和身邊工作人員」。

根據新華社報導，今年會議主旨為「不忘初心、牢記使命」。重點圍繞7個方面，一是加強理論武裝、堅定理想信念情況。二是增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」情況。三是履行責任、擔當作為情況。四是牢記宗旨、為民服務情況。五是帶頭維護製度權威、提高治理能力情況。六是秉公用權、清正廉潔情況。七是結合分管工作乃至黨和國家全局性重點工作談考慮和設想。

會議強調，維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導，是推動新時代中國特色社會主義不斷發展前進的根本政治保證。

習近平做總結時表示，想問題、作決策、辦事情都要站在群眾的立場上，通過各種途徑了解群眾的意見和要求、批評和建議，真抓實幹解民憂、紓民怨、暖民心，讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

習近平也指出，當幹部就要有擔當，當前從整體來看，黨員、幹部隊伍的精神狀態是好的，但也有一些「不作為、慢作為甚至是假作為的問題」。黨員、幹部特別是領導幹部遇到重大風險挑戰、重大工作困難、重大矛盾鬥爭，要第一時間進行研究、拿出預案、推動工作，決不能迴避、繞著道走，更不能膽怯、懼怕。

當今世界面臨百年未有之大變局，習近平也強調，來自各方面的風險挑戰明顯增多，迫切需要我們在加強國家製度建設和治理能力建設上下更大功夫，使我們的製度優勢充分發揮出來，更好轉化為治理效能。中央政治局的委員要首先帶頭，「堅決維護黨中央權威和集中統一領導、堅決執行黨和國家各項製度、堅決貫徹黨中央重大決策」。