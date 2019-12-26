青瓦台：習近平2020上半年訪南韓「時隔5年首訪」　薩德問題未解　

▲中國國務院總理李克強、南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三在第8屆中日韓峰會期間出席活動。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

《韓聯社》26日報導，根據南韓青瓦台核心人士25日說法，雖然未來還要商討具體日程，不過中國國家主席習近平2020上半年拜訪南韓幾乎成為定局。若此次行程成真，將是習近平自2014年、時隔5年來首次正式訪南韓，也是南韓總統文在寅上任後第一次接待習近平。

報導指出，趁著日前的中日韓領導人會議展開，文在寅23日在北京與習近平會談，期間發出拜訪南韓的邀請。根據青瓦台消息人士說法，基本上，習近平明年上半訪南韓已成定局，不過雙方還未敲定具體時程。

此外，青瓦台還表示，考慮到第9次韓中日領導人會議明年會在南韓舉行，中國國務院總理李克強可能會出席。外界推測，如果習近平明年訪南韓成真，雙方領導人是否會討論南韓部署薩德反飛彈系統所產生的分歧，中方是否又會完全放棄針對薩德而祭出的「限韓令」。

回到上次訪南韓期間，雙方領導人發表的聯合聲明，包括堅決反對北韓擁核等內容。兩國自2017年10月共同宣布要盡快推動交流後，有關薩德的問題就一直未解。來到23日的中日韓領導人會議，薩德問題也沒有獲得重大進展，雙方僅就合作達成共識。

分析認為，隨著北韓與美國的談判陷入僵局，若是習近平與李克強接連訪南韓，有望推動朝鮮半島往無核化邁進。青瓦台核心人士也表示，南韓與中方維持對話具有積極意義，必須努力推動朝鮮半島實踐和平。