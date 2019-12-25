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習近平囑託林鄭月娥「辦好香港事情」：支持林鄭下一步工作設想

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▲習近平在澳門會見前來出席慶祝澳門回歸20周年活動的林鄭月娥和部分政府官員。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平在澳門會見前來出席慶祝澳門回歸20周年活動的林鄭月娥和部分政府官員。（圖／翻攝自《新華社》）

記者鄭思楠／綜合報導

中聯辦主任王志民日前主持召開領導班子會議，傳達學習大陸國家主席習近平早前視察澳門的重要講話精神，形容「香港一直牽動習近平的心」。他在會議上還透露，習近平在澳門第三次會見特首林鄭月娥時，特別囑託對方「把香港的事情辦好」。

據《星島日報》報導，中聯辦的會議指出，習近平在短短一個半月時間內多次關心香港，繼於上月在上海第二屆中國國際進口博覽會、本月十六日在北京會見前赴述職的特首林鄭月娥，以及上月在巴西就香港局勢作重要講話、明確提出「六個堅定」後，上周於澳門第三次會見林鄭月娥時，更特別強調提出「把香港的事情辦好」的重要指示。

中聯辦強調，香港持續半年多的修例風波尚未平息，「止暴制亂、恢復秩序」正處於關鍵時刻；習近平在澳門的重要講話精神為香港盡快「重回正軌」帶來很多啟示，特別是「四個始終」的重要經驗，包括堅定對「一國兩制」制度自信、準確把握「一國兩制」正確方向、強化「一國兩制」使命擔當，以及築牢「一國兩制」社會政治基礎，都值得認真領會、深入思考。

中聯辦又指，要推動香港社會盡快走出政治霧霾，重回正軌，並要以更大力氣推動香港社會深入開展《憲法》和《基本法》教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，不斷增強青少年的國家意識和民族認同，以愛國主義教育為「一國兩制」成功實踐打下堅實社會基礎。

會議最後提到，要抓緊做好當前「止暴制亂、恢復秩序」各項工作，要以更紮實的工作推動中央決策部署在港落地落實，堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政、支持警方嚴正執法、支持愛國愛港力量，努力推動香港社會早日實現止暴制亂、恢復秩序、重回正軌；同時要深入思考破解香港深層次矛盾和問題的政策思路和措施辦法，直面香港治理體系存在的缺陷和不足，支持特區政府下大決心和花大氣力解決政治、經濟、教育等社會各方面長期積累的深層次矛盾和問題。

此前，據《新華社》報導，習近平重申，中央充分肯定林鄭月娥在非常時期展現出的勇氣和擔當，中央完全支持林鄭月娥到北京述職時提出的下一步工作的設想。消息人士指，林鄭向習近平提及的「特區政府下一步工作設想」，不包括基本法23條立法。

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