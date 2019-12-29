港府拚經濟推「專項基金」支持中小企業　明年1月上路

▲香港。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

香港經濟局勢持續低靡，港府29日推出新一輪支援中小企業的措施，將於明年1月正式實施，其中包括出全新的「中小企資援組」服務，並優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）及「中小企業市場推廣基金」（「市場推廣基金」）。

根據香港政府新聞網，明年元旦起，「中小企資援組」（SME ReachOut）支援小隊將開始投入服務，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃，並解答申請上的問題。「BUD專項基金」及「市場推廣基金」的優化措施包括：

「BUD專項基金」

（一） 將「BUD專項基金」下的東南亞國家聯盟（東盟）計劃擴展為自由貿易協定（自貿協定）計劃，資助地域範圍由東盟十國擴大至涵蓋其他與香港簽署自貿協定的經濟體，包括新西蘭、歐洲自由貿易聯盟四國、智利、澳門、 格魯吉亞和澳洲；

（二） 將每家企業的累計資助上限由目前的200萬元倍增至400萬元，包括內地計劃下的累計資助上限由100萬元增至200萬元；及自貿協定計劃下的累計資助上限由100萬元增至200萬元；以及

（三） 將首期撥款比率由現時核准政府資助額的百分之二十五提高至高達百分之七十五。

「市場推廣基金」

（一） 將每家中小企的累計資助上限由400,000元倍增至800,000元；以及

（二） 增設選項，讓中小企可以申請高達核准政府資助額的百分之七十五作為首期撥款。