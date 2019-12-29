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2020年第一場！象限儀座流星雨1/4大爆發　「每小時最多120顆」

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▲▼流星雨。（圖／翻攝自台北天文館）

▲2020年首場流星雨！象限儀座流星雨1/4大爆發。（圖／翻攝自台北天文館）

記者賴文萱／台北報導

2020年第一場流星雨要來了！年度最優秀流星雨之一的「象限儀座流星雨」（Quadrantids），2020年極大期預估發生於1月4日下午，每小時最多可見120顆流星。不過氣象局指出，今年極大期對台灣的觀測時間不利，但在極大期前後幾晚，還是有機會能觀看到零散的明亮流星出現。

象限儀座流星雨出現於每年的12月28日到隔年1月12日之間，與8月份的英仙座流星雨及12月份的雙子座流星雨並稱為年度三大流星群。2020年極大期預測是發生於台灣時間1月4日16時20分，1小時所能見到的流星數量估為120顆。

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▲英仙座流星雨。（圖／臺南市南瀛科學教育館提供）

▲今年象限儀座流星雨極大期每小時最多可見120顆，但台灣觀測時間較不利，台北天文館建議，可於1月4日23時過後到1月5日凌晨觀賞。（圖／資料照／台南市南瀛科學教育館提供）

輻射點位於牧夫座的頭部上方，1月4日約於凌晨0時過後自東北偏北方升起。氣象局指出，今年1月4日是剛過上弦月的農曆初十，月亮在凌晨0時後就已經西沒了，為2020年的象限儀座流星雨帶來不錯的觀測條件。

不過，今年國際流星雨組織預測的極大期的時間，在北美洲地區是最適合，但對台灣的觀測時段而言是不利的。但在這場流星雨極大期前後幾晚會有間歇性的出現明亮的流星，因此年初那幾天晚間的下半夜，仍有機會觀看到零散的象限儀座流星出現。台北天文館也建議，可於1月4日23時過後到1月5日凌晨觀賞。

▲全國最絢爛的親子流星雨派對，於7月13日至8月26日在屏東小墾丁渡假村盛大展開。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲適合賞星的地點通常以2000公尺以上的高山最佳。（圖／資料照／記者陳崑福翻攝）

關於象限儀座流星雨另外值得一提的是流星雨的名稱，一般流星雨的名稱是以極大期輻射點所在星座而命名之。象限儀座並不在現行的88個星座名稱中，而是以前曾經使用過，但現已廢除的星座，當時這星座位於現今的牧夫座、武仙座及天龍座之間，象限儀座流星雨輻射點則在現今牧夫座的頭部附近。

台北天文館表示，欣賞流星雨並不需要望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊，光害與空氣污染較少的地方以肉眼觀賞即可。適合賞星的地點通常以2000公尺以上的高山最佳，鄉村地區次之；而城市周邊的光害與空氣污染嚴重，並不適合。除了目視觀賞外，也可利用相機或錄影機進行長時間曝光以捕捉流星的身影。

「時間對我們來說完全沒用！」

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