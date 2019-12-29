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今起2天全台雨「先濕冷再轉乾」最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲雷達回波圖顯示，今晨南方雲系水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

先濕冷再乾冷！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（29日）到周一受到南方雲系北移影響，各地都會下雨；周一傍晚新一波東北季風增強，跨年夜到元旦清晨最冷，中部以北低溫約14、15度。氣象專家吳德榮提醒，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地（≦200公尺）低溫約可降至12、13度。天氣風險公司則製作一張圖，讓民眾了解全台跨年夜、元旦迎曙光的天氣。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東半部雨勢會比較明顯，有局部較大雨勢；今因下雨關係，高溫會下降一些，各地約20到24度，早晚低溫約16到19度。

請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至6時，幾乎全台都有下雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周一傍晚東北季風增強，影響周二跨年、元旦，北部、東北部天氣較涼，跨年夜到元旦清晨最冷，中部以北低溫約14、15度。

張承傳表示，南方雲系的雨持續到周一，周二會慢慢減少，北部周二白天雨仍明顯，晚上趨緩；中南部周二下半天開始，雨有機會比較少；元旦剩下東半部有雨，北部雨勢比較零星，其他地區為多雲到晴；周四起東北季風減弱，各地氣溫慢慢回升。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周一、周二東北季風南下，氣溫緩慢下降，挾帶較多水氣，嘉義以北及東半部有局部雨，南部山區亦有局部短暫降雨的機率；冷空氣雖然略遜於前波，但周二的感覺會「更濕冷」。

▼張承傳說，跨年夜到元旦清晨最冷。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地（≦200公尺）低溫約可降至12、13度；台北市平地（≦200公尺）低溫約可降至13至15度；中南部及東半部約在14至16度，戶外活動注意保暖。

吳德榮指出，跨年前後迎風面雲量很多，降雨則可望大幅減少，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨，大台北平地偶有零星飄雨的機率，桃園以南相對穩定為多雲時晴，所以大台北、東半部的跨年及迎曙光活動有受到干擾的機率。

吳德榮說，元旦白天起東北季風減弱，水氣減少，北部平地漸轉多雲，中南部為晴時多雲，氣溫漸升，北台灣仍偏涼。

▼天氣風險公司製作圖表，讓民眾了解全台跨年夜、元旦迎曙光的天氣。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險公司則製作一張圖，讓民眾了解各地跨年夜、元旦曙光的天氣。天氣風險說，最新預報顯示，跨年當天的水氣會提早通過，受到冷氣團影響，各地在晚間會轉為「乾冷」的天氣，只有迎風面的基隆東北角還是有點雨；雖降雨機會已經降低，但還是會很明顯的冷，建議北部、中部的朋友穿著要留意保暖、防風。

天氣風險表示，至於2020的第一道曙光，可能只有在「中南部高山、墾丁」會比較有機會，東半部大部分地方雲量都比較偏多。

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