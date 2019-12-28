新竹今晨不到10℃！晚上水氣移入有雨　東北季風接力「跨年濕冷氣溫低」

▲冷氣團影響，新竹今晨9.7度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

冷氣團發威，今(28日)晨最低溫出現在新竹寶山9.7度。不過白天開始回溫、全台晴朗，但晚上南方水氣移入有雨，下週一(30日)東北季風南下，中部以北濕冷有雨，在31日跨年時氣溫將會降到最低，苗栗以北下探12度。

中央氣象局透露，今日冷氣團開始減弱，不過清晨還是偏冷，中部以北及東北部低溫仍只有13-15度，尤其新竹、苗栗沿海空曠及近山區仍有局部10、11度低溫發生的機率，其他地方約16、17度，白天將回暖不少，北部及東半部高溫約22-24度，中南部可以來到25、26度；白天以前降雨不多，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，晚上之後南方雲系北移，由南往北將逐漸出現短暫的降雨。

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▲今天白天回暖、天氣晴朗。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今、明(28、29日)兩天冷空氣持續減弱；今日白天各地雲量略多、可見陽光，山區偶有局部、零星飄雨的機率，氣溫回升；今晚南海(巴逢殘餘)厚實雲系逐漸移入，各地降雨機率逐漸提高。今日氣溫：北部12至23度、中部14至25度、南部15至26度、東部14至25度。明日各地皆有明顯降雨、降雨範圍擴大。

最新模式模擬顯示，下週一、二(30、31日)「東北季風」南下，氣溫逐漸下降，挾帶較多水氣，中部以北及東半部有局部雨；冷空氣雖略遜於前波、但感覺會更為「濕冷」。跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地(≦200公尺)低溫約可降至12、13度；台北市平地(≦200公尺)低溫約可降至13至15度，戶外活動、注意保暖！。

▲今晚南方水氣移入，部分地區有雨。

跨年前後迎風面雲量很多，降雨則可望大幅減少，但北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨，北部平地偶有零星飄雨的機率；中南部相對穩定，為多雲時晴。所以，北部、東半部的「跨年及迎曙光」活動，有受到干擾的機率。下週三(元旦)白天起北部平地漸轉多雲，下週四、五(2、3日)再轉多雲時晴；中南部皆為晴時多雲；迎風面北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率；冷空氣減弱，氣溫逐日漸升。