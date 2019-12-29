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快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台一路下到跨年…冷空氣接力

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲雷達回波圖顯示，今上午南方雲系水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（29日）上午對台南市發布「大雨特報」，南方雲系北移，今台南地區有局部大雨發生的機率。氣象專家李富城提醒，「這種暖雲的雨都是比較兇一點」，住在南部低窪地區的朋友請注意，這場雨會下到跨年午夜。

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今到周一受到南方雲系北移影響，各地都會下雨；今東半部雨勢會比較明顯，有局部較大雨勢；今因下雨關係，高溫會下降一些，各地約20到24度，早晚低溫約16到19度。

請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至上午8時，全台都有下雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周一傍晚東北季風增強，影響周二跨年、元旦，北部、東北部天氣較涼，跨年夜到元旦清晨最冷，中部以北低溫約14、15度。

張承傳表示，南方雲系的雨持續到周一，周二會慢慢減少，北部周二白天雨仍明顯，晚上趨緩；中南部周二下半天開始，雨有機會比較少；元旦剩下東半部有雨，北部雨勢比較零星，其他地區為多雲到晴；周四起東北季風減弱，各地氣溫慢慢回升。

李富城指出，今雨從南方來，全台下雨，南部地區雨勢較大，台南短短6小時累積雨量超過45毫米，「這種暖雲的雨都是比較兇一點」，住在南部低窪地區的朋友請注意；這場雨會下到跨年午夜，午夜以後天氣轉好。

▼張承傳說，跨年夜到元旦清晨最冷。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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