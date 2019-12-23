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取貨問題起口角！外送員氣炸...下秒持刀捅死店員　現場商品散落一地

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▲▼湖北武漢外送員持刀殺人。（圖／翻攝澎湃視頻截圖）

▲湖北武漢外送員持刀殺人。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

湖北省武漢市一座商場22日下午發生一起兇殺案，一名「美團」外送員手持匕首，衝到「名創優品」店內將一名男店員捅死。事後被傳出疑似是因為不滿給差評，外送員才氣炸殺人，但美團外賣23日急發聲明澄清，「此訂單商戶用戶都沒有差評信息，也沒有投訴電話記錄」。

▲▼湖北武漢外送員持刀殺人。（圖／翻攝澎湃視頻截圖）

綜合陸媒報導，一名身穿黃色制服、頭戴黃色頭盔的32歲陳姓外送員，22日手持匕首刺倒一名「名創優品」的男店員，事後他還冷靜地坐在店內的貨架上玩刀。曝光的影片顯示，店內商品散落一地，一旁則躺著被捅傷的男店員，送醫後也宣告不治。

現場目擊民眾指出，當時外送員送餐過來，疑似和店員發生口角，對方嚷嚷著要給他差評，惹到外送員不滿，竟然掏出一把小刀將對方刺傷在地。殺人後外送員仍留在現場，被在場戒備的警員和商場保安持長叉和盾牌包圍，最後被迫逼至護欄邊制服。

▲▼湖北武漢外送員持刀殺人。（圖／翻攝澎湃視頻截圖）

不過，案件曝光後，就有傳言稱陳姓外送員疑似因為獲得差評，才憤而殺人。但美團23日緊急發布聲明澄清，該起意外事件起因於該外送員到超市取貨品時，因取貨問題與店員發生口角最終釀成悲劇。

美團還強調，「警方調查後台後發現，此訂單商戶用戶雙方都沒有差評信息，也沒有投訴電話記錄」，同時他們的專項處理小組昨日也已抵達當地，正積極配合警方調查真相，將與涉事商家一起妥善處理後續，「我們責無旁貸，將承擔責任、查找問題、全力改進」。

▲▼美團發聲明澄清，外送員是因為和店員發生口角，才憤而殺人。（圖／翻攝微博）

▲美團23日發聲明澄清，外送員是因為和店員發生口角，才憤而殺人。（圖／翻攝微博）

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